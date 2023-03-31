Рок-группа AC/DC впервые с 2016 года вернется на сцену

Легендарная австралийская группа AC/DC вернется на сцену впервые после 2016 года. Ансамбль выступит в США на музыкальном фестивале Power Trip, который пройдет в Калифорнии в октябре, передает телеканал 9News.

Вместе с AC/DC на концертной площадке выступят Guns N' Roses и Metallica. Зрители смогут увидеть австралийскую рок-группу в составе гитариста Ангуса Янга, его племянника Стива Янга, басиста Клиффа Уильямса, а также ударника Фила Радда и певца Брайана Джонсона. Последний отменил участие в музыкальном туре 2016 года после появления проблем со здоровьем. В 2017 году скончался один из основателей AC/DC Малькольм Янг, ему было 65 лет, музыкант пережил своего старшего брата Джорджа на месяц. Группа AC/DC была образована в Сиднее в ноябре 1973 года.