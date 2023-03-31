Онлайн-кинотеатры, блоги и посещение астрологов стали новым досугом для россиян

Почти каждый пятый (19%) пользователь чаще всего свое свободное время проводит дома, а каждый седьмой (14%) – в соцсетях. Для 33% россиян идеальный выходной – когда можно провести время с семьей, а для 18% – комфортно лежать целый день в кровати. Новым видом досуга для 9% стали медитации, а для 1% – походы к астрологу и тарологу. К таким выводам пришли аналитики медиахолдинга Rambler&Co и электронного кошелька ЮMoney, опросив почти 237 тысяч пользователей.

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Выбор в пользу домашнего уюта и природы

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Больше всего респондентов свое свободное время чаще проводят дома (19%), поездки за город выбирают 15%. Досуг значительного числа опрошенных (14%) ограничивается соцсетями. Прогулки в парке любят 13%, гулять по городу – 11%. Посещение выставок, концертов и кинотеатров выбрали 7%, такой же процент респондентов (7%) отдают предпочтение шопингу. Проводят свой досуг с друзьями в ресторанах, барах или клубах также 7% и остальные 7% свободное время посвящают сайтам знакомств.

Онлайн-кинотеатры становятся новым досугом

Появились и новые виды досуга, о которых рассказали участники опроса. Интересы 42% переместились в онлайн-кинотеатры, 23% читают или ведут разные блоги. Активные виды спорта открыли для себя 17%. Увлеклись практиками медитации 9%, занимаются йогой – 6% респондентов. Новым видом досуга для 1% стали походы к астрологу и тарологу. Столько же опрошенных начали посещать арт-вечеринки (1%) и участвовать в онлайн-марафонах (1%).

Россияне по-прежнему выбирают квартирные посиделки

Треть (33%) стараются проводить выходные вместе с родными людьми. Остальные выбирают одиночество (24%), компанию друзей (19%), домашних животных (17%), коллег (5%), а некоторым (2%) для нескучного времяпрепровождения достаточно общения с искусственным интеллектом.

Из тех, кто проводит время с родственниками, большинство выбирают для досуга домашние посиделки – 69%, ресторан или кафе – 9%, поездки в другой город – 8%, прогулки с ними в парках и торговых центрах – 2% и 1% соответственно. А вот у 11% респондентов плохие отношения с родственниками, и они не видятся.

С друзьями готовы встречаться раз в месяц

Раз в месяц с друзьями видятся 36% респондентов, раз в неделю – 19%, раз в полгода – 13%. Не всегда старые друзья живут в одном городе или даже в одной стране, поэтому для 13% опрошенных встречи с ними редки – раз в год и реже. 11% россиян предпочитают видеться раз в квартал, 8% не отказывают себе в удовольствии встречаться несколько раз в неделю.

Треть россиян не хотят знакомиться

Знакомство с новыми людьми происходит в разных местах: на работе – у 19%, в соцсетях – у 15%, на улице – у 14%. Популярны сайты и специальные дейтинг-приложения (13%). И лишь незначительная часть участников опроса выбирают для знакомства метро (3%), рестораны, бары, клубы (2%), театры, музеи, концерты (1%). Треть респондентов (33%) не считают нужным заводить новые знакомства.

Для разнообразия досуга нужны деньги

38% россиян считают необходимым разнообразить свой досуг, а 34% и так всё устраивает. 17% опрошенных для интересного времяпрепровождения нужно больше денег или свободного времени, а веселая компания вполне устраивает 7% респондентов. Наконец, для 4% достаточно наличия развлекательных мероприятий в городе.

При этом суммы, которые россияне готовы тратить на досуг в месяц, очень разнятся: от 1 000 до 2 000 рублей – 19%, до 3 000 и 5 000 рублей – по 11%, от 5 000 до 10 000 рублей – 12%, от 10 000 до 15 000 рублей – 4%, от 15 000 до 20 000 рублей – 5%. Не считают денег на развлечения 17% респондентов. Интересно, что бесплатные мероприятия посещают 21%.

Идеальный выходной – целый день с семьей

Целый день с семьей хотели бы провести 33%, 21% – на берегу моря или океана, а для 18% респондентов комфортно лежать все выходные в кровати. Активный отдых на природе выбирают 14%, предпочтение компьютерным играм отдают 6%. Шопинг с безлимитной картой устраивает 5%, а гастротуры – 2%. И всего 1% выбирает диджитал-детокс.

Стало меньше путешествий

За последнее время от путешествий отказались 28% респондентов, еще у 19% стало меньше встреч с друзьями. Перестали посещать театры, музеи, кинотеатры и отказались от шопинга в торговых центрах – по 18%. Меньше ходят в рестораны 13% опрошенных, сократили серфинг в соцсетях 4%.

Дмитрий Кармишин, коммерческий директор Юmoney:

«Пользовательский спрос на посещение мероприятий возвращается к допандемийному уровню. В первом квартале 2023 года обороты платежей онлайн-площадок, которые продают билеты на концерты, выставки, в театры, музеи и принимают платежи с помощью ЮKassa, выросли на 28% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Средний чек стал больше на 25% и составил 1873 рубля. Мы видим, что на российском рынке увеличилось число новых билетных операторов, принимающих онлайн-оплату, – на 8%».

Об исследовании