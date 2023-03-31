Королю Великобритании Карлу III подарили торт в виде короны

Во время государственного визита в Германию король Карл III посетил органическую ферму на окраине Берлина, где ему преподнесли торт в форме короны. Об этом сообщает Mirror.
На приготовление 10-килограммового «торта-короны» из бисквита и белого шоколада у шеф-повара Антье Нойманн ушел 21 час. Король Великобритании был очень тронут, когда шеф преподнес ему свой кулинарный шедевр, отрезал кусочек и попробовал.
«Это великолепно, должно быть, у вас ушли недели на его приготовление. Это действительно очень вкусный торт», — сказал монарх.
На что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер повернулся к королю и добавил: «Этот торт может быть моделью для вашей короны!».
Коронация короля Карла III, во время которой королева-консорт Камилла займет место рядом с ним, состоится 6 мая 2023 года. Известно, что в коронации примут участие старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж, а также пятеро внуков королевы-консорта.