Она растворилась в небе: загадочная история Амелии Эрхарт

Целеустремленная девушка, которая исчезла в небе, исполняя свою мечту — так можно сказать об Амелии Эрхарт. Она была одной из самых выдающихся летчиц XX века, установившей множество рекордов. Тайна ее пропажи не разгадана по сей день.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Неожиданная любовь

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«Пожалуйста, знай, что я прекрасно осознаю все опасности своего путешествия. Несмотря на все препятствия, я должна сделать это, потому что это именно то, чего я больше всего на свете хочу. Женщины должны стараться делать то же, что и мужчины. Когда они терпят неудачу, их неудача должна быть вызовом для других».

Это строки из письма, которое Амелия оставила своему мужу, перед тем, как начать свое кругосветное путешествие. Она словно ощущала, что все закончится трагично. Но это ее не остановило.

Хотя, оглядываясь назад, невозможно было подумать, что Амелия когда-либо захочет решить связать свою жизнь с авиацией, ведь долгое время Эрхарт считала своим призванием врачебное дело.

Однажды она увидела в городе раненых солдат с фронта Первой Мировой войны, и они произвели на нее неизгладимое впечатление. Она бросила институт и отправилась на курсы медицинских сестер. Сразу после прохождения Амелия устроилась медсестрой в военный госпиталь.

Ничего не предвещало того, что эта девушка решит, что ее жизнь должна быть связана с небом. Но однажды Эрхарт попала на авиационное шоу на военном аэродроме рядом с госпиталем, в котором она работала. Впечатлившись потрясающими трюками, которые совершали пилоты, она захотела попробовать подняться в воздух. Пусть не как пилот, а как пассажир. И ей это удалось.

Пилот Фрэнк Хоукс всего за 10 долларов согласился «прокатить» девушку.

«К тому моменту, когда мы оторвались всего на 200 или 300 фунтов от земли, я поняла, что должна летать», — вспоминала Амелия.

О своем намерении сразу после приземления она сообщила пилоту, но тот лишь рассмеялся ей в лицо. В то время было практически немыслимо, чтобы девушка стала пилотом. Несмотря на то, что в авиации уже были женщины, но их было так мало и им приходилось доказывать, что они могут летать ничуть не хуже мужчин.

Канарейка

Амелия с самого детства была крайне упорной и не обращала внимания на гендерные стереотипы: она отлично играла в баскетбол, ремонтировала машины вместе с отцом, который также научил ее стрелять. Поэтому усмешки мужчин о ее новой мечте она не восприняла всерьез и записалась на курсы пилотов. Обучать ее стала Анита Снук — одна из первых и самых знаменитых летчиц США.

Все время обучения Эрхарт упорно работала на нескольких работах, чтобы купить себе свой первый самолет.

Ей удалось накопить на подержанный «Киннер Эйрстер», который она ласково звала «канарейкой» из-за его желтого цвета.

Этот самолет был невероятно тяжелым в управлении, а его детали требовали постоянных починок и замены. Но Амелия не могла от него отказаться, потому что на другой самолет у нее не было средств. На нем она даже установила первый рекорд. Но с «канарейкой» пришлось расстаться из-за финансовых проблем семьи.

Новые рекорды

Трудности не остановили Амелию и она продолжила летать, беря в аренду самолеты у других людей.

Ей даже удалось установить еще один рекорд, но она его… не признавала.

17 июня 1928 года команда, частью которой была и Амелия, за 20 часов 40 минут пересекла Атлантический океан. Но из-за тяжелых погодных условий большую часть времени за штурвалом находился другой, более опытный пилот.

Пресса была в восторге и считала Эрхарт национальной героиней, а сама летчица говорила, что была на борту как мешок картошки.

Этот опыт подтолкнул ее к новой мечте.

Она решила «сольно» пересечь Атлантику. Это было невероятно опасной идеей. Но у нее все получилось! Вдохновленная, она выбрала для себя новую цель — пересечь Тихий океан. И эта цель ей также покорилась.

Казалось, что нет ничего невозможного для такой смелой женщины.

Эрхарт замахнулась на безумную идею — кругосветное путешествие. Именно оно и обернулось трагедией.

Исчезнувшая в небе

Первую попытку Амелия совершила в 1937 году. Все пошло не по плану. Ей и ее команде пришлось совершить незапланированную посадку из-за технической неисправности самолета. Планы пришлось менять и возвращаться, чтобы исправить все недочеты.

Возможно, это было неким предупреждением, но Эрхарт не привыкла отказываться от своих целей.

следующий раз начиналось все хорошо. Ей оставалось преодолеть около 10 тысяч километров. Ей было нужно сделать остановку на острове Хауленд для дозаправки перед вылетом в Гонолулу, а затем в Окленд. Хауленд – это остров трудный для навигации, поэтому катер береговой охраны Соединенных Штатов USCGC Itasca ожидал Амелию за пределами острова.

Над островом в тот день стоял густой туман. Амелия передала сообщение: «Мы должны быть прямо над вами, но мы вас не видим. Горючее заканчивается». Команда ждала прибытия Эрхарт, но этого так и не произошло.

Были организованы двухнедельные масштабные поиски любых зацепок: тел, обломков самолета. Но ничего не было обнаружено. Амелия просто растворилась в небе.