Немецкий сыр довел Карла III до истерики

Король Великобритании Карл III не смог сдержать смех во время попытки приготовления традиционного немецкого сыра на ферме Бродовин в Бранденбурге, Германия. Об этом сообщает Metro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В ходе своего первого зарубежного визита в качестве монарха король вместе с владельцами фермы Людольфом и Катьей фон Мальтцан, а также президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, попробовал принять участие в процессе приготовления сыра.

Король, одетый в белый халат и пластиковые бахилы, заявил, что будет очень стараться, но сырная смесь разливалась слишком быстро. Он отчаянно пытался распределить ее по формам, истерически хихикая. «Мне нужны более длинные руки», — пошутил Карл III, потерпев неудачу.

В ходе визита король должен был ознакомиться и с особенностями содержания телят в специальных иглу, но из-за сильного шторма пришлось остаться в помещении. Там ему преподнесли торт, выполненный в виде короны на фиолетовой подушке. Приготовление десерта заняло у шеф-повара Анти Ньюманн более 21 часа.