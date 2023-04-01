"Людей часто не волнует, поселятся ли скворцы, главное — чтобы было красиво"

Житель Арска поставил на поток выпуск необычных скворечников.

Фото: Реальное время Реальное время

Рамиль Вильданов — умелец из Арска, который делает своими руками необычные скворечники. Двухэтажные, с несколькими входами, балконами, крылечками дома для птиц можно увидеть во многих районах Татарстана, а один уехал даже на Кипр. Как мастер увлекся этим хобби и какие оригинальные изделия заказывают жители республики для своих приусадебных участков — подробнее в материале "Реального времени".

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Эволюция скворечника

Житель Арска Рамиль Вильданов делает скворечники с самого детства. Этому ремеслу его научил отец, который в то время занимал пост начальника отдела милиции района.

— Отец умеет все. Сколько себя помню, я старался быть похожим на него. Как только научился держать в руках пилу и топор, сразу начал мастерить из дерева. Сначала у меня получались простые скворечники, потом, с приходом опыта и с появлением новой техники по обработке древесины, конструкции усложнялись. Я начинал работать простой ножовкой, при помощи которой пилишь только прямо, а сейчас электрическим лобзиком уже можно делать округлости и другие формы. Дальше уже хочется, чтобы изделия стали еще красивее, хочется отшлифовать поверхность, а для этого нужен другой инструмент, — рассказал мастер.

Как признался умелец, процесс усовершенствования техники бесконечный. Каждый раз появляются новые приспособления и, как следствие, новые изделия. Сейчас Рамилю помогает и его собственный сын:

— Сын тоже с детства работает со мной. Он с таким же мастерством делает изделия из дерева, может справиться с любой работой. Он уже взрослый, у него своя семья, дети. Дочь живет в Казани, у нее двое сыновей. Жаль только, что внукам не особенно интересно трудиться и делать что-то своими руками. Пока гаджеты выигрывают, надеюсь, что только пока.

Реальное время

Деревянные мечети на стене

Сейчас Рамиль Вильданов освоил новое направление: изготавливает деревянные панно с объемным изображением мечетей, которые можно повесить на стену или расположить на полке.

— Прежде чем начать делать такие макеты — картины, где изображены мечети, я долго думал, что бы такое придумать, чего нельзя купить в магазине или найти у мастеров. Идея пришла мне во сне. Таких панно я нигде раньше не видел. Занимаюсь этим уже 3—4 года. Все изделия у меня сразу забирают. Сначала сделал для себя, а потом люди потихоньку начали заказывать их на подарок. Вот, например, совсем недавно одну мечеть приобрела хоккейная команда "Ветераны Арска", другую забрали главе одного из районов Татарстана.

Реальное время

Умелец изготавливает панно и с подсветкой, и с открывающимися ящичками для хранения Корана. В среднем такое изделие шириной в 1,5 метра, высотой — 1 метр.

"Я как-то задумался делать и церкви, все-таки в республике много и православных, но мама отговорила", — признался мужчина.

Арский скворечник для кипрских скворцов

Необычные скворечники разъезжаются по всем районам Татарстана. Один из них добрался даже до Кипра:

— Как-то раз я сделал двухэтажный скворечник, мне позвонил молодой человек из Финляндии, сказал, что ему он очень понравился, что у него есть дом на Кипре, на стене которого висят больше 20 скворечников. И он хочет повесить мой скворечник в самый центр. "Не могли бы вы собрать и мне такой же?" — попросил он. Конечно, я согласился. Приятно, что мой скворечник стал домом еще и для кипрских скворцов. Изделие мы передали через его друга из Санкт-Петербурга, — поделился мастер.

К слову, себестоимость создания такого эксклюзивного скворечника достаточно велика, мастер цену поднимать не планирует, опасается, что не будет заказов:

— Высокую цену на свои изделия ставить как-то неудобно, кажется, что люди не будут их покупать. Хотя надо сказать, что материал для скворечников достаточно дорогой. Взять только самые простые скворечники — например, те, которые мне заказывают на детские конкурсы. На материал для простого скворечника уходит 1 500 рублей. Но наши люди любят, когда и красиво, и дешево.

Секрет правильного скворечника

С теми, кто хочет смастерить такой птичий домик сам, Рамиль Вильданов делится секретами производства правильного скворечника. Внутри каждый домик для птиц одинаковый, отличается только наружное оформление. Самое главное, чтобы внутренние стены не были обработаны, их нельзя стругать и красить, иначе птицы туда не поселятся. Кроме того, немаловажную роль играет размер: дно скворечника не должно быть меньше площади 16x16 сантиметров.

— Сердце болит, когда видишь в магазинах обычные скворечники, сделанные из остатков материала. Они очень маленькие, размером не больше 12x12 сантиметров. Как же скворцам здесь жить и тем более выводить птенцов? Птицам в таких домиках не хватает свободы, чтобы было удобно высиживать яйца, чтобы взрослые особи не раздавили их в тесноте. Середина отверстия должна находиться на высоте 20—21 см от подножия скворечника. Нельзя ни превышать эту высоту, ни уменьшать ее, чтобы птенцы смогли выходить из скворечника. Что касается материала, то здесь нет ограничений, но главное — внутренние стенки скворечника нельзя обрабатывать. Это им мешает забираться по стенкам. Я в каждый скворечник насыпаю чуть-чуть стружки и сена, чтобы помочь птицам, — говорит мастер.

Реальное время

Городские жители часто покупают скворечники для своих загородных домов, но не задумываются об удобстве птиц, им в первую очередь важен внешний вид изделия:

— Они звонят и высказывают свои пожелания, я их предупреждаю, что если все сделать так, как они хотят, скворцы могут не заселиться в домик. Например, люди просят покрасить скворечник, а скворцы очень чувствительны к химическому составу и запаху. Я говорю заказчику, что скворцы могут и не залететь сюда, а они отвечают, что им неважно, поселятся в домиках птицы или нет, главное — чтобы было красиво. Некоторые просят сделать мини-копию коттеджа, где они сами живут. Вот такие причуды.

Рамиль Вильданов признался, что сам он сапожник без сапог. На его доме скворечника нет. "Все никак не найду время", — смеется мастер, пообещав исправиться.

"Пришлось выйти на дорогу"

В прошлом году умелец смог реализовать 30 скворечников, в этом году около 10. Но это лишь хобби, которым мужчина занимается после основной работы.

— По правде говоря, нет времени увеличивать количество. Работаем с утра до вечера. Только после работы есть возможность сесть за творчество. Иногда до полуночи засиживаюсь. На самый простой скворечник уходит один день работы, на сложные варианты — три дня.

Продает свои изделия Рамиль через соцсети или благодаря сарафанному радио. На специальные площадки умелец не выходил:

— Как-то случилось так, что я сделал много деревянных изделий, установил на них свою цену, но в нашем городке покупателей не нашлось. Кто-то мне посоветовал выходить на Казань, там, мол, людей с деньгами больше. Я выехал на дорогу в сторону Лаишево, расставил свои изделия рядом с каким-то магазином, к счастью, никто не вышел и не прогнал меня. В этот день у меня разобрали все подчистую, еще и заказов надавали. В общем, удачно я вышел в пятницу на дорогу по направлению к дачам и загородным поселкам. Но такого больше не повторялось.

У Рамиля Вильданова есть мечта — работать в мастерской, обустроенной самым современным оборудованием: