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1 час назад

Выпуск "ЧБД" с Хасбиком посмотрели более 12 млн раз за 8 часов

Мира Маркина

Новый эпизод шоу "Что было дальше?" с блогером Хасбиком (Хасбулла Магомедов) собрал более 12 миллионов просмотров за 8 часов.

Выпуск "ЧБД" с Хасбиком посмотрели более 12 млн раз за 8 часов
Фото: Кадр из шоу "Что было дальше?"Кадр из шоу "Что было дальше?"

Выпуск появился только в социальной сети "ВКонтакте" утром 1 апреля: шоу вернулось после длительного перерыва. К шести вечера по московскому времени число просмотров превысило 12 миллионов.

Гостем нового выпуска стал дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, или Хасбик. Он часто становится персонажем мемов из-за видео, на которых ест. Состав ведущих "ЧБД" не изменился, а в первом с января 2022 года выпуске поучаствовали комики Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков и Алексей Щербаков.

Комик Нурлан Сабуров намекнул на возвращение шоу "Что было дальше?

Ранее комик Лисевский показал закулисье шоу "Что было дальше?".

Люди,Хасбулла Магомедов,Нурлан Сабуров,Илья Макаров,Алексей Щербаков,
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