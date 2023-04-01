Выпуск "ЧБД" с Хасбиком посмотрели более 12 млн раз за 8 часов

Новый эпизод шоу "Что было дальше?" с блогером Хасбиком (Хасбулла Магомедов) собрал более 12 миллионов просмотров за 8 часов.

Фото: Кадр из шоу "Что было дальше?" Кадр из шоу "Что было дальше?"

Выпуск появился только в социальной сети "ВКонтакте" утром 1 апреля: шоу вернулось после длительного перерыва. К шести вечера по московскому времени число просмотров превысило 12 миллионов.