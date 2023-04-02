Умер композитор Рюити Сакамото

Японский композитор Рюити Сакамото скончался в 71 год. Причиной смерти стал онкологическое заболевание, пишет Kyodo News.

Летом 2022 года СМИ писали, что композитору диагностировали четвертую стадию рака. Метастазы были в обоих легких.

Сакамото получил известность в 80-е годы прошлого века, поскольку написал музыку к фильмам "Последний император" Бернардо Бертолуччи и "Счастливого рождества, мистер Лоуренс" Нагисы Осимы. В 1988 году композитор стал первым японцем — обладателем Оскара за лучший оригинальный саундтрек. Победу ему принесла композиция из "Последнего императора".