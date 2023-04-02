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Умер композитор Рюити Сакамото

Японский композитор Рюити Сакамото скончался в 71 год. Причиной смерти стал онкологическое заболевание, пишет Kyodo News.

Умер композитор Рюити Сакамото
© РИА Новости

Летом 2022 года СМИ писали, что композитору диагностировали четвертую стадию рака. Метастазы были в обоих легких.

Сакамото получил известность в 80-е годы прошлого века, поскольку написал музыку к фильмам "Последний император" Бернардо Бертолуччи и "Счастливого рождества, мистер Лоуренс" Нагисы Осимы. В 1988 году композитор стал первым японцем — обладателем Оскара за лучший оригинальный саундтрек. Победу ему принесла композиция из "Последнего императора".

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Сакамото играл на клавишных в группе Yellow Magic Orchestra (YMO), которая появилась в 1978 году и стала одной из первых японских групп в жанре синтипоп. Изначально композитор был приглашенным музыкантом в коллективе, а потом стал его постоянным участником.

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