Умер композитор Рюити Сакамото
Японский композитор Рюити Сакамото скончался в 71 год. Причиной смерти стал онкологическое заболевание, пишет Kyodo News.
Летом 2022 года СМИ писали, что композитору диагностировали четвертую стадию рака. Метастазы были в обоих легких.
Сакамото получил известность в 80-е годы прошлого века, поскольку написал музыку к фильмам "Последний император" Бернардо Бертолуччи и "Счастливого рождества, мистер Лоуренс" Нагисы Осимы. В 1988 году композитор стал первым японцем — обладателем Оскара за лучший оригинальный саундтрек. Победу ему принесла композиция из "Последнего императора".
Сакамото играл на клавишных в группе Yellow Magic Orchestra (YMO), которая появилась в 1978 году и стала одной из первых японских групп в жанре синтипоп. Изначально композитор был приглашенным музыкантом в коллективе, а потом стал его постоянным участником.