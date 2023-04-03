Что случилось с Пржевальским во время поисков легендарной страны

Николай Михайлович Пржевальский не мог сидеть на месте, он постоянно рвался путешествовать, но экспедиции - дело затратное, нужная сумма не всегда находилась, поэтому Пржевальскому приходилось играть в карты на деньги.

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Надо признать, у него это получалось: давала о себе знать великолепная зрительная память. Однажды Николай Михайлович, находясь в одной из своих первых миссий, в Уссурийской, выиграл в карты очень крупную сумму. Она позволила ему изменить жизнь и приступить к подготовке своего первого Среднеазиатского похода. С тех пор Пржевальский к картам не притрагивался.

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В своих записях Пржевальский упоминает о Шамбале. Её он помещает на острове, особо отмечает её природные богатства: золото, реки, почвы, на которых пшеница достигает удивительной высоты. По его словам, молоко и мёд текут в Шамбале. На древних тибетских знамёнах мы видим город Шамбалу в оазисе, окружённом снежными вершинами. Одним из мест вероятного местонахождения ворот в загадочную Шамбалу, по мнению Пржевальского, могло быть озеро Иссык-Куль.

Проконсультировавшись с местными жителями-уйгурами, он выяснил, что загадочный подводный город лучше всего наблюдать с предгорий на закате в середине июля. Они же предупредили знаменитого географа, что городом можно любоваться сколько угодно, но лучше не пытаться туда проникнуть. Проникнуть-не проникнуть, но траление дна озера Пржевальский произвел. По легенде, во время работ к Пржевальскому подошел некто в одежде священника, предупредил исследователя о скорой смерти и передал ему капсулу из самшита, в которой лежало послание с важнейшей тайной для человечества. Поскольку послание это принадлежало ему лично, то содержание его Пржевальский не озвучил, а сам действительно в ближайшее время отправился к праотцам. А перед смертью велел вмуровать в постамент собственного памятника капсулу с посланием, где оно, якобы, находится и поныне. После его смерти поиск ворот в подводный город был заброшен вплоть до нашего времени.

До путешествий Пржевальского в Центральной Азии не было ни одного астрономически определенного пункта. Николай Михайлович определил их 63. Благодаря Пржевальскому европейская наука впервые познакомилась с бытом и общественными отношениями лобнорцев, мачинцев, дунган, тангутов, северных тибетцев. Антропологи утверждали, что если бы Николай Михайлович не оставил никаких иных результатов путешествий, кроме своих заметок о различных народностях, то и тогда он имел бы полное право на звание великого путешественника.

Во многих отраслях Пржевальский был самородком и подвижником.Его исследования проводились по разработанной им самим программе, включающей военно-глазомерную съемку, астрономическое определение широт (а в последнем путешествии и долгот) важнейших пунктов, барометрические определения высот, метеорологические наблюдения , изучение флоры и фауны с составлением на месте богатейших коллекций. Этнографические наблюдения дополнялись рисунками, а в последнем путешествии – и фотографиями. В общей сложности Пржевальский во время своих экспедиций преодолел расстояние в 30 с лишним тысяч километров, что немногим меньше протяженности экватора.

Все мы знаем лошадь Пржевальского. Казалось бы, для любого исследователя одноименный вид животных - уже заслуга, но Николай Михайлович - не просто открыватель одной лошади. В общей сложности, Пржевальский нашел 7 новых родов и 218 видов растений. Николай Михайлович открыл десятки новых видов животных, среди них – дикую лошадь, дикого верблюда, тибетского медведя. Его зоологические коллекции, по свидетельству современников, «не имеют себе равных, да наверно и долго еще не будут иметь». Кроме всех научных заслуг, Пржевальский был ещё и хорошим руководителем. Показательно, что за все время его путешествий, не погиб ни один участник его экспедиции.