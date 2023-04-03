Каких русских правителей считали «подмененными»

Слухи о подмене царей в русской истории возникали неоднократно. Как правило, этому предшествовали непопулярные реформы, или вдруг возникали сомнения в порядке престолонаследия, или страна стояла на пороге войны.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Федор Иоаннович

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Первые слухи о подмене царя возникли сразу после кончины Ивана Грозного в 1584 году. Так как любимый сын Грозного Иван преставился, трон перешел к третьему сыну монарха – Федору Иоанновичу, который был известен современникам как Блаженный.

Он обладал слабым здоровьем и не имел таланта к управлению. Однако на троне он пробыл 14 лет.

Фактически страной управлял его шурин - Борис Годунов. Не удивительно, что сначала появились слухи о том, что самого царя Федора подменили в младенчестве, поэтому он такой нездоровый, а затем, когда в 1592 году у Федора от Ирины Годуновой родилась дочь Феодосия, в народе стали говорить, что на самом деле у царя родился мальчик, а жаждущий власти Годунов подменил младенца больной девочкой. Слухи утихли после того, как Феодосия умерла через 9 месяцев.

Благодаря этим слухам во времена Смуты появилось множество самозванцев, выдававших себя за сына Федора Иоанновича.

Алексей Михайлович

Взошедший в 1645 году на трон Алексей Михайлович Романов тоже подвергался своеобразным «информационным атакам». «Непригожие речи» о том, что царь подмененный, стали распространяться еще в годы правления его отца - Михаила Алексеевича, взошедшего на престол после Смуты. Когда наследник стал царем, слухи возобновились с новой силой.

Шептались о том, что Алексея подменили в младенчестве, что он «незаконнорожденный», и даже несмотря на то, что царь взошел на престол по праву наследования, были недовольные тем, что его «не выбрали на Соборе».

Петр I

Больше всего слухов о подмене выпало на долю Петра Первого. «Раз любит все немецкое, значит, и сам – немец!».

За «непристойные речи» секли, пытали, отправляли на каторгу и в ссылку, но искоренить слухи не смогли.

Согласно одной версии, мальчика подменили в младенчестве немцы. «Мамки» царевича зазевались, тут-то и оказался у них на руках вместо Петра Алексеевича «немчонок».

По другой - ребенка заменила сама царица Наталья Кирилловна, опасаясь, что муж разлюбит ее, если она родит девочку. Якобы царица положила в люльку ребенка из немецкой слободы, а дочь кому-то отдала. О подмене Петр якобы узнал от матери, когда она умирала.

Злые языки даже находили «настоящего» отца Петра I, которым якобы был сподвижник царя-реформатора Франц-Лефорт. Именно этим объясняли приближенность генерала к царю, его назначение адмиралом, а потом главой Великого Посольства.

Еще одна версия событий утверждала, что царя подменили во время путешествия в Европу. Случилось это в Риге, где настоящего Петра то ли замуровали в стену, то ли «царь в немцах в бочку закладен и в море пущен», а вместо него в Россию приехал самозванец.

Была версия, что царя в темнице замучила шведская королева Кристина, подменившая Петра своим человеком.

Старообрядцы придумали свою версию, по которой на престол немцы возвели Антихриста, а настоящий царь принял старообрядчество и скрывался в скитах.

Не отставали бояре и даже иностранцы, которые открыто говорили, что «Царь – наш!». В 1691 году «за многие неистовые слова» против царя князь Голицын был лишен боярства». Его родственники - братья Степан и Алексей Собакины были лишены званий и сосланы.

Павел I

Сын Екатерины Второй, Павел I, тоже большой приверженец всего европейского, стал очередным объектом слухов. Среди простонародья были популярны слухи о подмене младенца. Якобы Екатерина родила мертвого ребенка, которого заменили на «чухонского мальчика».

Других смущало то, что он появился на свет только через 10 лет брака Екатерины и Петра III. Говорили о том, что настоящим отцом Павла был граф Сергей Васильевич Салтыков - фаворит Екатерины.

Сами Романовы относились к этой истории с юмором. Александр III, узнав о слухах, перекрестился и сказал: «Слава Богу, мы русские!». А услышав опровержение истории, перекрестился еще раз: «Слава Богу, мы законные!».

Александр I

Не стал исключением сын Павла I – Александр I. Тут народная молва умудрилась подменить его уже после смерти. Согласно официальной версии он скончался в 1825 году в Таганроге от «горячки мозга». Тело царя везли в Москву в закрытом гробу 4 месяца. Опережая кортеж, неслись слухи о том, что императора подменили, что якобы один дьячок видел тело и свидетельствует, что в гробу лежал другой. А в Таганроге родственники фельдъегеря Маскова якобы недосчитались тела родственника.

Потом заговорили, что царь, принимавший участие в убийстве отца, оставил престол, сфальсифицировал свою смерть и пошел то ли монашествовать, то ли странствовать под именем некоего Федора Кузьмича.