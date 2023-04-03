Основатель Gentle Giant скончался в возрасте 73 лет

Мультиинструменталист Рэй Шульман, наиболее известный своей работой в рок-группе Gentle Giant, ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщает NME

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«Я глубоко опечален сообщением, что мой младший брат и мой лучший друг Рэй Шульман скончался 30 марта в своем доме в Лондоне», — поделился брат музыканта и коллега по группе Дерек Шульман. По его словам, покойный Шульман «храбро боролся с продолжительной болезнью» и умер рядом с семьей.

Рэй и Дерек Шульманы вместе основали группу с названием The Howling Wolves в начале 1960-х. Третий брат Фил поначалу был неофициальным менеджером коллектива, но позже также вошел в его состав. Группа, в которой некоторое время играл на фортепиано Элтон Джон, была распущена на рубеже веков.

После этого Шульманы сформировали Gentle Giant в стиле прог-рок, целью которого было «расширить границы современной популярной музыки, рискуя стать очень непопулярными». Одноименный дебютный альбом коллектива вышел в 1970 году, за ним последовали еще 10 в течение следующего десятилетия.