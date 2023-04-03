Китаец узнал, что его онлайн-девушка была женой его лучшего друга

В Китае мужчина узнал, что женщина, с которой он познакомился в интернете, является женой его лучшего друга и мошенницей, пишет Oddity Central.

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Примерно через три месяца после начала общения женщина попросила у мужчины по фамилии Чжоу деньги в долг. Собеседница рассказала, что якобы ее брат попал в аварию, и ей срочно нужно $700 на медицинские расходы. Китаец перевел нужную сумму, однако через несколько недель собеседница снова намекнула на материальную помощь — теперь для пожилого отца.

В итоге в течение года Чжоу перевел на счет женщины $11 600. Ничего не подозревающий мужчина позвонил своему другу Сяо Ли и рассказал, как замечательно у него складываются отношения с новой пассией. Приятель порадовался за товарища, однако в апреле связался с ним сам.

Сяо Ли рассказал Чжоу, что та женщина, с которой он познакомился в интернете, на самом деле его жена. Ли обнаружил ее обман, когда взял ее телефон в руки и проверил соцсети. Оказалось, у супруги был фейковый аккаунт, через который она вымогала деньги у мужчин.

Чжоу попытался связаться с женщиной, но та перестала отвечать на сообщения и звонки, что только подтвердило слова Ли. Обманутый китаец пригрозил обратиться в полицию, но Ли уговорил его не делать этого, пообещав вернуть все деньги.