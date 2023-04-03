Принца Гарри заподозрили в желании заняться новым бизнесом

Королевский эксперт по моде Миранда Холдер заподозрила британского принца Гарри в желании заняться новым бизнесом. Соответствующий материал появился на сайте издания The Mirror.

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Так, специалист обратила внимание на белую рубашку, в которой сын принцессы Дианы присутствовал на слушаниях в суде в Лондоне по его иску против медиаконгломерата Associated Newspapers в связи с обвинениями в незаконном сборе информации. Стилист заявила, что между герцогом Сассекским и маркой «есть вероятность сотрудничества и заключения спонсорской сделки».

Кроме того, она отметила, что принц Гарри обычно появляется на публике в футболках или клетчатых рубашках. В то же время есть мероприятия, куда обязательно нужно прийти в классическом костюме.

«Спонсорские сделки дизайнеров со знаменитостями обычное дело, и весьма вероятно, что у Сассексов есть договоренность с Dior. Супруги могут стать идеальными послами бренда», — заключила она.