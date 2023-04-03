$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

Девушка выросла среди «белых богачей» и раскрыла их главные правила

Lenta.ru

SEO-менеджер из Бруклина Мэдисон Ван Дорен выросла среди «белых богачей» и раскрыла главные правила обеспеченных людей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Девушка выросла среди «белых богачей» и раскрыла их главные правила
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, девушка рассказала, что люди, имеющие высокий уровень дохода, предпочитают ездить на автомобилях марки Range Rover, стоимость которых начинается от 106 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей). В связи с этим автор видео вспомнила, как в детстве мать указала ей на врача, которая тогда находилась за рулем данного автомобиля, и отметила, что данное транспортное средство является показателем успеха.

Кроме того, Ван Дорен пояснила, что богачи чаще всего при знакомстве используют второе имя и увлекаются боулдерингом (вид скалолазания без страховочных тросов и ремней). Вдобавок они любят покупать вещи, подчеркивающие статус богатства, но при этом никогда не будут носить одежду или аксессуары с логотипами люксовых брендов, а также туфли марки Christian Louboutin с красной подошвой. В то же время в их домах присутствует домашний кинотеатр.

Помимо прочего, оказалось, что среди высшего общества не одобряется использование в макияже большого количества декоративной косметики и ведение социальных сетей. Ван Дорен уточнила, что богатые люди не делятся с подписчиками фотографиями из отпуска или с лыжных прогулок.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий