Девушка выросла среди «белых богачей» и раскрыла их главные правила

SEO-менеджер из Бруклина Мэдисон Ван Дорен выросла среди «белых богачей» и раскрыла главные правила обеспеченных людей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, девушка рассказала, что люди, имеющие высокий уровень дохода, предпочитают ездить на автомобилях марки Range Rover, стоимость которых начинается от 106 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей). В связи с этим автор видео вспомнила, как в детстве мать указала ей на врача, которая тогда находилась за рулем данного автомобиля, и отметила, что данное транспортное средство является показателем успеха.

Кроме того, Ван Дорен пояснила, что богачи чаще всего при знакомстве используют второе имя и увлекаются боулдерингом (вид скалолазания без страховочных тросов и ремней). Вдобавок они любят покупать вещи, подчеркивающие статус богатства, но при этом никогда не будут носить одежду или аксессуары с логотипами люксовых брендов, а также туфли марки Christian Louboutin с красной подошвой. В то же время в их домах присутствует домашний кинотеатр.