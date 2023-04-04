Исполнитель хита Someone You Loved рассказал о разрушительном успехе

«Не все так плохо. Очевидно, что лучшее, что может произойти — это иметь кучу денег и наслаждаться успехом. Хотя я использовал их, чтобы купить дурацкий большой дом, в котором даже не живу, потому что там придется слишком долго убирать. Это не очень по-звездному, не так ли?» — сказал Капальди.