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44 минуты назад

Самый старый серфер в мире раскрыл секрет своего долголетия

Lenta.ru

89-летний житель Японии, который признан Книгой рекордов Гиннесса самым старым мужчиной в мире, занимающимся серфингом, раскрыл секрет своего долголетия. Об этом сообщает AP News.

Самый старый серфер в мире раскрыл секрет своего долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Японец Сэйити Сано начал заниматься серфингом после восхождения на гору Фудзи в 80-летнем возрасте. Он намерен не бросать серфинг до 100-летия.

Японец живет недалеко от города Иокогама, по будням продолжает работать полный рабочий день, а выходные проводит на пляже с черным песком возле острова Эносима. Своим примером он вдохновляет людей и доказывает, что возраст не имеет значения в серфинге.

Мужчина считает, что секрет долголетия — активный образ жизни и спортивные цели. Они помогают ему заботиться о своем здоровье лучше, чем раньше. По его словам, он не переживает, когда что-то не получается, а наслаждается процессом.

Японец рассказал, что на занятия серфингом его вдохновил сотрудник местного банка, который благодаря серфингу всегда выглядел загорелым и не был похож на типичного банкира.

Инструктор мужчины, 46-летний Кадзуто Симидзу, был удивлен возрастом своего ученика и его физической формой. «Я был поражен, что он может заниматься так же хорошо, как и молодые люди», — сказал он. Другие серферы уважают Сано и воспринимают его как члена семьи.

Ранее сообщалось, что 90-летний бодибилдер Джим Аррингтон из города Лос-Анджелес, штат Калифорния, США, рассказал о своих тренировках и раскрыл секреты долголетия. Он назвал ключом к долголетию необычные режимы тренировок и питания.

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