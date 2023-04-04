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2 часа назад

Гибель в психопатической больнице: что случилось с народным артистом СССР Николаем Гриценко

Русская семерка

Многие рожденные в СССР наверняка помнят Николая Гриценко в роли отвратительного Николая Антоновича Татаринова, персонажа фильма «Два капитана». Примечательно, что, по мнению коллег, Гриценко действительно отличался не совсем приятными чертами характера. Да и судьба его сложилась трагично. Свои дни талантливый актер закончил в психиатрической лечебнице.

Гибель в психбольнице: что случилось с Николаем Гриценко
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Николай Олимпиевич Гриценко родился в 1912 году на Украине в Донецкой области. Его детство и юность прошли на станции Ясиноватая. После он отучился в железнодорожном техникуме в Днепропетровске и некоторое время работал техником по зданиям на станции Мушкетово. Но тяга к сцене все-таки взяла свое. Николай поступил в драматический техникум в Киеве. А потом и вовсе перебрался в Москву, где окончил Щукинское училище и стал актером театра имени Вахтангова.

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Большинство коллег Гриценко признавали у него большой актерский талант. Поэтому не мудрено, что это мнение разделяли и власти. В 1952 году он стал лауреатом Сталинской премии, а в 1964 получил почетное звание народного артиста СССР.

Однако от глаз его коллег не ускользнули некоторые неприятные стороны характера актера. Товарищи отмечали в Гриценко какую-то патологическую скупость. Так, актер каждый месяц переводил свою зарплату на сберегательную книжку, чтобы не отдавать деньги супруге. Время от времени Гриценко снимал с книжки кой-какие суммы. Но всегда это были копейки, которых хватало только на сигареты и на небольшое количество спиртного для самого себя.

Несмотря на жадность, Николай Олимпиевич пользовался успехом у дам. Он был женат всего два раза, зато романов у него было великое множество. В сети любвеобильного Гриценко попалась и фотограф Галина Кмит. Она даже родила актеру сына Дениса. Но с мальчиком Гриценко ни разу не виделся, он даже не желал признавать свое отцовство, опасаясь алиментов.

В последние годы жизни характер стареющего актера вряд ли изменился в лучшую сторону. Кроме того, Николай Гриценко пристрастился к выпивке, а врачи поставили ему неутешительный диагноз – рассеянный склероз. Актер начал страдать провалами в памяти. К тому же у него появились признаки психического расстройства. Ему все время казалось, что все вокруг пытаются его обокрасть.

В конце концов вторая супруга актера Ирина Малиновская поместила Гриценко в психиатрическую больницу. До сих пор неизвестно, навещал ли его кто-нибудь из близких в лечебнице или нет, приносили ли ему родственники передачи, страдал ли он в больничных стенах от недостатка питания или от собственной скупости? Так или иначе, в начале декабря 1979 года актер взял из больничного холодильника чужие продукты. За кражу другие пациенты избили его так, что от полученных травм Николай Олимпиевич Гриценко скончался.

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