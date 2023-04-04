Амурский настройщик фортепиано рассказал о своей работе

С появлением цифровых пианино и синтезаторов профессия настройщика фортепиано становится всё более редкой, однако востребованной.

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Ведь в музыкальных школах, училищах музыканты всё ещё обучаются на акустических инструментах.

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Какие нюансы есть в этой работе.

Забота о каждой ноте

Содержать любой музыкальный инструмент не так просто, особенно пианино или рояль. Фортепиано - один из наиболее сложных в этом плане инструментов, оно требует большего внимания. Если гитару можно настроить самостоятельно - например, через программу в смартфоне, с пианино этот трюк может не получиться.

В этом случает на помощь приходит мастер. Профильного образования по настройке этой аппаратуры нет, поэтому настройщики оканчивают специализированные курсы, которые доступны в некоторых городах страны. В Благовещенске поддерживает и даёт фортепиано новую жизнь Юрий Захаров, профессиональный настройщик.

Путь Юрия Ивановича начался с музыкальных училищ, сначала в Благовещенске, затем во Владивостоке, где он обучался по классу домры. Настраивать инструменты амурчанин научился в 1983 году в Свободном у другого редкого мастера, Александра Ромашова. Решил - пригодится, и оказался прав.

40 лет в деле

Если во время учебы Юрия Захарова в Амурской области настройщиков фортепиано было предостаточно, то сейчас их можно пересчитать по пальцам одной руки. А таких профессионалов, как Юрий Иванович, еще попробуй сыщи! В 2007 году он окончил в Москве курсы настройщиков, прошёл аттестацию и получил 12-й разряд, самый высокий. Теперь основная его работа - настройка фортепиано.

В этом деле я уже почти 40 лет, - рассказывает настройщик. - Встречались разные инструменты: старые, новые, были и те, которые не подлежали восстановлению. Самый раритетный экспонат, который я ремонтировал, - пианино Grotrian-Steinweg 1912 года с дореволюционного парохода «Слава». Инструмент сейчас находится в музее Поярково.

Уникальное пианино в музей передала в 2006 году семья Ираиды Казаковцевой - местной жительницы, заслуженного работника культуры РСФСР. Настройщика искали много лет, пока не вышли на Юрия Ивановича. Он согласился взяться за тонкую, почти ювелирную работу над столетним музыкальным инструментом.

Мастер трудился над проржавевшим пианино несколько дней - и оно зазвучало! Первые ноты на инструменте наиграл сам Юрий Захаров, а затем к клавишам позволили прикоснуться учащимся школы искусств.

Советы мастера

Ухаживать и следить за состоянием инструмента должен не только настройщик, но и его владельцы. В Сети по этому поводу можно увидеть распространенную рекомендацию: ставьте банку с водой в пианино - и будет вам счастье. Вот только Юрий Захаров утверждает, что совет этот - вредный.

Настройщик считает, что помещать ёмкость с водой в пианино не надо: она не столько помогает, сколько вредит. Он уточнил, что банки ставят в инструменты, которые плохо держат строй. За счёт влаги древесина действительно набухает и лучше держит колки. Однако это временное явление, а если о банке забыть - как часто бывает - инструмент начнёт рассыхаться в разы сильнее.