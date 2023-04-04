Поэт Илья Резник празднует 85-летие

Народный артист России Илья Резник родился в Ленинграде 4 апреля 1938 года. Долгое время он служил в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской. Резник прославился как автор песен для многих популярных исполнителей. Помимо песенной поэзии, он написал несколько книг и открыл собственное издательство. За свои труды артист был награждён национальной музыкальной премией «Овация» и орденом Почёта.

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В детстве Резник занимался гимнастикой и бальными танцами. Также он участвовал в деятельности кружка «Юные затейники». После школы какое-то время Илья Резник подрабатывал лаборантом в медицинском институте и электриком, а в 1958 году поступил в Ленинградский государственный театральный институт имени А.Н. Островского (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств).

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После окончания института Резник около семи лет служил в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской, а в свободное время писал стихи.

С 1967-го по 1971 год артист был автором текстов музыкальных пародий, с которыми выступал Виктор Чистяков.

Всесоюзную славу поэту принесла песня «Золушка». Впервые композиция прозвучала в 1969 году в исполнении певицы Людмилы Сенчиной. В том же году Илья Резник выпустил свою дебютную книгу «Тяпа не хочет быть клоуном».

Илья Резник также автор таких произведений, как «Странник», «Квадрат четверостиший», «Маэстро», «Солнечная кошка. Большая книга для детей и их родителей», «Моё ленинградское детство» и «Две звезды и другие созвездия».

В 1972 году Резник закончил театральную деятельность и сосредоточился на песенной поэзии. Международная известность пришла к артисту после выхода композиции «Яблоки в цвету». В рамках музыкального фестиваля в Чехословакии его наградили «Золотой лирой».

Среди наиболее известных композиций авторства Резника — «Маэстро», «Без тебя», «Вернисаж», «Ещё не вечер», «Старинные часы», «Без меня».

Илья Резник написал либретто к опере-мистерии «Чёрная уздечка белой кобылицы» и мюзиклу «Распутин».