Как на самом деле погиб комдив Николай Щорс

Долгое время в СССР была распространена легенда о том, что Николай Щорс был сражен автоматной очередью.

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Однако в 1949 году останки комдива были эксгумированы и исследованы.

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Эксперты пришли к выводу, что все было совсем не так, как рассказывал помощник Щорса.

Загадки гибели и похорон комдива

Легендарный красный комдив Николай Щорс ушел из жизни во время Гражданской войны в России в 1919 году. Долгое время в советской литературе транслировалась версия о том, что Щорса убил петлюровский пулеметчик. Об этом свидетельствовал помощник командира Иван Дубовой, который рассказывал, как сраженный пулей Щорс выронил из рук бинокль и повалился на землю. По словам Дубового, пуля угодила в левый висок его начальника и вышла через затылок. Дубовой перебинтовал голову Николая Александровича, а спустя несколько минут тот скончался. Примечательно, что медсестра Анна Розенблюм предложила наложить более аккуратную повязку, но Дубовой запретил ей это делать.

Впрочем, это лишь одна из странностей, которыми сопровождалась смерть Николая Щорса. Так, свою гибель Щорс встретил в украинском селе Белошицы, однако для дальнейшего погребения тело было отправлено за сотни километров в Самару. Все объяснения данного факта выглядели неубедительными. Например, жена Щорса Фрума Ростова вспоминала, что политотдел армии запретил хоронить ее супруга в месте его гибели потому, что там было неспокойно и нередко наблюдались случаи надругательства над трупами. Однако подобные высказывания Ростовой не отвечали на вопрос, почему погибшего комдива решено было переправить именно в Самару. Кроме того, тело было помещено в цинковый гроб, что в те времена было большой редкостью.

Обнаружение могилы и эксгумация останков

Тело Николая Щорса, погребенного на православном Всевятском кладбище Самары, в 1949 году решено было эксгумировать и перезахоронить на другом кладбище города. Согласно официальной версии, такое решение было вызвано тем, что на территории православного кладбища расположился кабельный завод, вследствие чего могила якобы была утрачена. Об этом говорит и акт эксгумации, в котором имеется именно такая формулировка: «найдена могила». В поисках участвовал единственный свидетель странных похорон, проходивших под покровом ночи, некто Ферапонтов. В годы Гражданской войны он был беспризорником и помогал кладбищенскому сторожу.

В упомянутом акте об эксгумации, отрывки из которого приводит в своей книге «ХХ век: высший генералитет в годы потрясений» историк Николай Зенькович, указано также, что останки Щорса вместе с гробом были доставлены в здание городской судебно-медицинской экспертизы, специалисты которого занялись их исследованием. На руку экспертам сыграл тот факт, что Николай Щорс был погребен в цинковом гробу, благодаря чему его тело прекрасно сохранилось. Мало того, оказалось, что тело Щорса было забальзамировано. Для этого использовался спирт или крепкий раствор поваренной соли. Кстати, некоторые считают, что бальзамирование, на которое никто не давал разрешения, и стало причиной помещения тела в цинковый гроб.

Результаты экспертизы и подозреваемые

Члены медицинской комиссии, изучавшей тело Николая Щорса, пришли к выводу, что пуля действительно «прошила» голову комдива насквозь. Вот только, по мнению экспертов, вышла эту пуля через левую теменную кость, а вошла в затылочную часть головы. Таким образом можно предположить, что убийца Щорса находился позади него. Более того, специалисты заявили, что выстрел, поразивший Николая Александровича, был произведен вовсе не из пулемета, а, скорее всего, из револьвера. Такое заключение было сделано вследствие исследования самой пули. К тому же ученые отметили в документах, что роковой выстрел, погубивший Щорса, был сделан с близкого расстояния – около 5-10 шагов.