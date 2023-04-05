Женщина удвоила потребление калорий и похудела

Блогерша из города Лос-Анджелес, штат Калифорния, США, утверждает, что смогла похудеть после того, как удвоила потребление калорий. Об этом сообщает New York Post.

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24-летняя Тайла Гомес страдала от лишнего веса и чувствовала себя несчастной. У нее были излишки жира на талии, руках и бедрах. Женщина пыталась похудеть, отказывая себе во всем и ограничив свой рацион 1250 калориями в день, но не добилась успеха. Тогда она решила попробовать реверсивную диету, о которой узнала из соцсетей.

Эта диета предполагает чередование трех фаз: дефицита калорий, увеличения потребления калорий и поддержания веса. Метод стал популярным среди культуристов в начале 2000-х и сейчас вновь набирает популярность в социальных сетях. Его сторонники утверждают, что такая диета позволяет больше есть и все равно худеть.

«Можно сжигать жир, повышая потребление калорий, чтобы восстановить метаболизм после дефицита калорий. Сейчас я съедаю около 1750 килокалорий и больше занимаюсь спортом», — рассказала Гомес. Она подчеркнула, что ей было приятно узнать, что еда не является врагом.

Эксперты предупреждают, что реверсивная диета не имеет достаточных научных обоснований и может навредить метаболизму. «Молодые люди могут худеть, так как их метаболизм все еще впечатляет. Но дефицит калорий становится стрессом для организма, так как уровень кортизола в организме повышен, сон становится хуже и переваривание пищи работает ужасно. Затем, когда вы начинаете подпитывать организм большим количеством калорий, уровень кортизола снижается, вы больше спите, ваши гормоны балансируются, и вы можете похудеть, но это работает не для всех», — заявила нутрициолог Аманда Эделл.