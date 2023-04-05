Тома Бангальтер из Daft Punk объяснил, почему дуэт распался

Французский музыкант, экс-участник проекта Daft Punk Тома Бангальтер объяснил, почему дуэт решил прекратить свою деятельность после 28-летней карьеры. Об этом он рассказал в интервью «Би-би-си».

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«Я бы сказал, [проект Daft Punk] был исследованием, начинающимся с машин и отдаляющимся от них. Мне нравятся технологии как инструмент, [но] меня почему-то пугает характер отношений между машинами и нами», — объяснил музыкант.

«Мы пытались использовать эти машины, чтобы выразить что-то чрезвычайно трогательное, что машина не может чувствовать, но человек может. Мы всегда были на стороне человечества, а не на стороне технологий», — продолжил Бангальтер.

По его словам, последние достижения в области искусственного интеллекта и нейросетей вызвали у экс-участника Daft Punk опасения, которые касаются не только использования этих технологий в создании музыки. Кроме того, на его взгляд, эти опасения только подтвердили, что решение закрыть Daft Punk было правильным.

«Как бы я ни любил этого персонажа (сценические образы Daft Punk, два «робота» в футуристических шлемах, были вдохновлены научно-фантастическим фильмом «Трон». — прим. «Газеты.Ru»), последнее, чем я хотел бы быть в мире, в котором мы живем, в 2023 году — это роботом», — заключил музыкант.

Группу Daft Punk Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо основали в Париже в 1993 году. Дебютный альбом музыкантов «Homework» вышел в 1997 году. Четвертый и последний альбом «Random Access Memories» дуэт представил в 2013 году. В 2021 году было объявлено о закрытии Daft Punk.