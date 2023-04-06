После ампутации прикована к кровати: трагедия звезды ВИА «Весёлые ребята»

Людмила Барыкина — женщина, которую мало кто вспомнит по фотографии, но точно узнаёт по голосу из песен «Папа, подарил мне куклу» и «Уходило лето». Артистка обладала настолько яркой и необычной внешностью, что в СССР руководители разных телеканалов не хотели ставить её в эфиры из-за не самой советской внешности.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

После 90-ых о Барыкиной вообще не было слышно. Певица не выступала, не давала интервью и, казалось, исчезла. Но на днях Людмила появилась в передаче Андрея Малахова, где честно рассказала о своём трудном положении.

Оказывается, женщина давно лежит после ампутации и не встаёт. Началось всё с инцидента. Кошка поранила ногу и порвала сосуды на стопе, обильное кровотечение никак не удавалось остановить, а в нагрузку к неожиданной травме был ещё и ревматоидный артрит, которым Барыкина страдает уже много лет.

Нестерпимые боли пациентки и дискомфорт толкнули медиков на радикальные меры. Женщине ампутировали ногу. Сейчас она прикована к кровати, а от былой яркой и запоминающейся внешности не осталось и следа. Сейчас звезде ВИА «Весёлые ребята» необходим круглосуточный уход и дорогостоящая реабилитация. После всех хирургических вмешательств Людмиле придётся буквально заново учиться обычным вещам: держать равновесие, вставать и даже просто сидеть.

Артистку всё время поддерживает любимый муж, который не отходит от своей супруги ни на шаг. Единственное, о чём мечтает Барыкина — вернуть себе былую самостоятельность и возможность радоваться простым вещам.