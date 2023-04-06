Кем были двойники Сталина и что о них известно

Точное количество двойников Сталина до сих пор неизвестно никому. Историки называют разные цифры и количество предполагаемых двойников варьируется от 3 до 12 и даже 20. Пока информация засекречена экспертам остается только гадать о том, сколько на самом деле двойников имел вождь народов.

О том, что известно о раскрытых двойниках Сталина — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Феликс Дадаев

Дадаев родился на Кавказе и все свое детство провел в качестве пастуха. Еще в молодости его внешность вызывала шутки и вопросы у окружающих, но сам он сделать ничего с этим не мог.

Во время войны он пошел в бригаду актеров, которые отвлекали солдат и подбадривали их во время боя. Домой он вернулся с ранением, откуда сотрудники НКВД увезли его в Москву для его будущей и самой главной роли в жизни.

Несколько недель он провел на даче Сталина, а потом увиделся с ним самим. Генсек одобрил его и сам поразился сходству. Для этой “роли” Дадаеву пришлось набрать 11 килограммов. По его словам, они были практически идентичны, но их выдавала форма мочек ушей. Впоследствии это перекрывали с помощью грима и головных уборов. Еще одной проблемой была разница в возрасте, которая составляла почти 40 лет — с этой задачей успешно справлялись гримеры.

На протяжении многих лет Дадаев был двойником Сталина, преимущественно его использовали для съемки кинохроник. Свою профессию он держал в секрете и даже его близкие не знали, чем зарабатывает актер. Лишь спустя 50 лет он смог рассказать о том, что его использовали в качестве двойника и раскрыл некоторые детали жизни Сталина. Так, например, вождь не любил выпивать и был влюблен в актрису Ольгу Орлову.

Евсей Лубицкий

Когда Сталин дал задачу спецслужбам о поиске двойника, сотрудники начали прочесывать все республики. В одной из них нашелся деревенский учитель Евсей Лубицкий из Винницкой области. По слухам, его просто забрали из школы после уроков и первое время семья считала его пропавшим без вести.

Как и Дадаев, первое время Лубицкий жил на даче Сталина. Преимущество этого двойника было в том, что его не нужно было гримировать — лицо Лубицкого было практически идентичным лицу Сталина. На протяжении нескольких недель бывший учитель изучал манеры вождя.

Когда Сталин одобрил своего двойника, его использовали для съемок хроник, а также для некоторых публичных выступлений. Лубицкий настолько быстро и хорошо учился, что даже приближенные не заподозрили наличие двойника.