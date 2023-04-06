Кубинский тренер «Чёрных Ос»: кто научил драться спецназовцев ГРУ и КГБ

Физподготовка спецназовцев «Альфы» и «Вымпела» вызывает восхищение. В отличие от спортсменов, изучающих «облегченные» версии восточных единоборств, спецназовцы ФСБ способны побеждать врага не только на ковре, но и при решении реальных боевых задач. Однако мало кто знает, что «оперативное карате», которое легло в основу рукопашного боя КГБ СССР, принёс в нашу страну кубинский тренер Рауль Рисо.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Путь мастера

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В 1978 году заместитель Андропова генерал-полковник Владимир Пирожков находился с визитом на Кубе. Однажды Фидель Кастро пригласил гостя посмотреть на тренировку сотрудников местного МВД. Вероятно, это были бойцы спецназа Avispas Negras («Чёрные Осы»), обеспечивавшие, кроме всего прочего, охрану самого команданте. Увиденное поразило Пирожкова до глубины души. Он понял, что советские чекисты, всё ещё по старинке изучающие самбо, не устояли бы в реальной схватке с кубинцами. Да и времена были тревожные. Всё чаще сотрудникам правоохранительных органов противостояли хорошо подготовленные боевики. Все помнили захват заложников на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, и никто не хотел, чтобы что-то подобное повторилось на предстоящих играх в Москве. Поэтому на Лубянке решили узнать побольше о кубинском «оперативном карате».

Данную боевую систему разработал офицер Доминго Родригес Окендо, больше известный, как Рауль Рисо. За основу он взял «элитный» стиль карате Дзёсинмон. С 1968 года Рисо учился у каратиста Кобаяси Сэйки, приехавшего на Остров Свободы, а также у самого основателя стиля Хоши Икэды. Рауль несколько лет прожил в Японии, постигая мастерство и одновременно совершенствуя систему для практических нужд. Кубинец отбросил всё лишнее, оставив самые «убойные» приёмы. Каждое движение «оперативного карате» соответствует конкретной задаче по обезвреживанию противника. Рисо учил бить в особо уязвимые точки, а также применять в бою различные хитрости, позволяющие одолеть даже более сильного противника. На Кубе даже стал популярен лозунг «Карате – оружие революции».

«Специалисты отмечали, что система оперативного карате, разработанная Раулем Рисо и состоявшая на вооружении кубинского спецназа, по своим прикладным характеристикам превосходила все западные аналоги и даже традиционные восточные дисциплины», — писал генерал-майор госбезопасности Валерий Величко.

Отметим, что подобная система не могла быть создана в самом СССР, так как поездки в Японию, как капиталистическую страну, не приветствовались.

Рауль Рисо в СССР

В Советский Союз Рауля Рисо прислали вместе с его учеником Рамиро Чарино. Кубинские тренеры произвели настоящий фурор. Во время трехмесячных сборов на стадионе «Динамо» в конце 1978 – начале 1979 года они обучили 3 группы инструкторов, которые, в свою очередь, передали «оперативное» карате сотням и тысячам сотрудников советских силовых структур. 15 первых учеников Рауля Рисо разрабатывали «боевое» или «прикладное» карате уже отечественного образца, хотя в основе лежала всё та же школа Дзёсинмон. В программу военно-физической подготовки сотрудников госбезопасности «оперативное карате» включили с подачи Юрия Маряшина, будущего главы Школы Дзёсинмон каратэ-до СССР. Другим заметным популяризатором системы стал мастер боевых искусств полковник Алексей Александров, написавший учебное пособие «Основы рукопашного боя».