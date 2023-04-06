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2 часа назад

Карл III появился на публике в 67-летнем пальто

Lenta.ruиещё 1

Король Великобритании Карл III посетил воскресную службу в графстве Глостершир в старой верхней одежде. Об этом сообщает The Telegraph.

Карл III появился на публике в 67-летнем пальто
Фото: Лента.руЛента.ру

Монарх появился на публике в шерстяном двубортном пальто песочного цвета с кожаными пуговицами и ремнем, которое носил его отец, герцог Эдинбургский Филипп. Известно, что Филипп впервые вышел в нем в свет в 1956 году.

Предполагается, что авторы 67-летнего предмета гардероба — дизайнеры лондонского модного дома Haste & Lachter. По информации издания, принц Филипп был поклонником этой марки.

В феврале Карл III появился на публике в неопрятном виде. Монарх и королева-консорт Камилла побывали в мечети, которая расположена на улице Брик-Лейн в Лондоне. При ее посещении им предложили снять обувь, и носки короля оказались дырявыми.

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