Карл III появился на публике в 67-летнем пальто

Король Великобритании Карл III посетил воскресную службу в графстве Глостершир в старой верхней одежде. Об этом сообщает The Telegraph.

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Монарх появился на публике в шерстяном двубортном пальто песочного цвета с кожаными пуговицами и ремнем, которое носил его отец, герцог Эдинбургский Филипп. Известно, что Филипп впервые вышел в нем в свет в 1956 году.

Предполагается, что авторы 67-летнего предмета гардероба — дизайнеры лондонского модного дома Haste & Lachter. По информации издания, принц Филипп был поклонником этой марки.