Жители Венеции сквернословят чаще других итальянцев

Венецианцы прибегают к крепким выражениям охотнее жителей других городов Италии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные языковой платформы Preply.

Фото: ИА «Сусанин» ИА «Сусанин»

Исследование показало, что среднестатистический венецианец произносит ругательства 19 раз в день. По мнению ученых, до такой жизни их довели туристы, наводняющие город круглый год.

Далее в рейтинге городов, где любят сквернословить, идут Падуя и Брешиа (по 17 нецензурных слов в сутки), затем Генуя (14 крепких выражений). Вопреки распространенному мнению об особенностях темперамента жителей Южной Италии, все эти города находятся в северной части страны. Единственный южный город, где выражаются заметно чаще средних значений (12 раз в день) – Мессина.