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2 часа назад

Жители Венеции сквернословят чаще других итальянцев

ИА «Сусанин»

Венецианцы прибегают к крепким выражениям охотнее жителей других городов Италии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные языковой платформы Preply.

Жители Венеции сквернословят чаще других итальянцев
Фото: ИА «Сусанин»ИА «Сусанин»

Исследование показало, что среднестатистический венецианец произносит ругательства 19 раз в день. По мнению ученых, до такой жизни их довели туристы, наводняющие город круглый год.

Далее в рейтинге городов, где любят сквернословить, идут Падуя и Брешиа (по 17 нецензурных слов в сутки), затем Генуя (14 крепких выражений). Вопреки распространенному мнению об особенностях темперамента жителей Южной Италии, все эти города находятся в северной части страны. Единственный южный город, где выражаются заметно чаще средних значений (12 раз в день) – Мессина.

Напомним, столицей российских сквернословов по результатам исследований постов в соцсетях неоднократно становился город Дно Псковской области.

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