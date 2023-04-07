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37 минут назад

Кортни Лав почтила память Курта Кобейна в годовщину его смерти

Газета.Ru

Кортни Лав почтила память своего покойного мужа Курта Кобейна спустя 29 лет после его трагической смерти. Соответствующий пост певица разместила в своих социальных сетях.

Кортни Лав почтила память Курта Кобейна в годовщину его смерти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

58-летняя Кортни Лав опубликовала в личном блоге черно-белый снимок с изображением рук своего бывшего мужа, фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна.

«Это один из немногих образов, который заставляет меня сильно по нему скучать. Но он пел со мной, и часто, и действительно был тронут нашей буддийской практикой. Таким образом, я знаю, что он в более просветленном месте, чем мы здесь. Мы любим тебя и скучаем по тебе», — написала Кортни Лав.

Дочь Кортни Лав и Курта Кобейна тоже почтила память отца, опубликовав архивный снимок семьи в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Жизнь подобна волне, разбивающейся о берег, а смерть подобна волне, возвращающейся обратно в океан, в свое самое естественное состояние. Держите своих близких крепче», — написала Фрэнсис Бин Кобейн.

8 апреля 1994 года фронтмен группы Nirvana был обнаружен мертвым в оранжерее возле гаража собственного дома в Сиэтле. По версии следствия, Курт Кобейн вколол себе несовместимую с жизнью дозу героина, после чего выстрелил себе в голову из дробовика.

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