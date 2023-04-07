Кортни Лав почтила память Курта Кобейна в годовщину его смерти

«Это один из немногих образов, который заставляет меня сильно по нему скучать. Но он пел со мной, и часто, и действительно был тронут нашей буддийской практикой. Таким образом, я знаю, что он в более просветленном месте, чем мы здесь. Мы любим тебя и скучаем по тебе», — написала Кортни Лав.