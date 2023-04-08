В конце 2018 года преподаватель русского языка и литературы Николай Пронев, более известный под творческим псевдонимом Лев Ясенский, придумал «Умникоины» — систему, которая в игровом формате мотивировала его учеников получать хорошие оценки. Менее чем за пять лет «Умникоины» стали известны по всей России.

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Сегодня его ноу-хау выросло до мини-приложения на платформе VK Mini Apps, которым каждый день пользуются тысячи школьников и даже учителя. Как «Умникоины» решают проблемы российского образования и чем они заинтересовали учащихся по всей стране — в материале «Ленты.ру».

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Как появилось приложение «Умникоины»?

«Когда я начинал работу над “Умникоинами”, стартового капитала как такового не было. Приходилось брать деньги из собственных средств, которые были, мягко говоря, ограничены. Я был обычным учителем в городе Сочи, зарплаты там — боже мой. Я в гараже жил. Если для какого-нибудь Стива Джобса или Билла Гейтса гараж был рабочим местом, то для меня — домом. Жил в гараже, подрабатывал фрилансом, разрабатывал приложение и сдавал кровь, чтобы на вырученные деньги покупать мотивирующие подарки для школьников», — вспоминает в беседе с «Лентой.ру» 34-летний Николай Пронев, автор «Умникоинов» и создатель образовательного сообщества «Школьное пространство» в социальной сети «ВКонтакте», на которое сегодня подписано более 80 тысяч человек.

Основная идея приложения «Умникоины» заключается в том, что с его помощью школьники могут обменивать свои оценку на внутреннюю валюту. За пятерку учащийся получает 10 умникоинов, а за все остальные оценки — всего один. Единственное условие, нужное для того, чтобы присоединиться к проекту, — наличие профиля ребенка во «ВКонтакте».

Накопленные в приложении баллы школьник может тратить по своему усмотрению. На умникоины можно купить товары от спонсоров и партнеров, поддерживающих проект, например, умную колонку, ночник или сумку-шопер. Их также можно обменять на валюту в различных играх, голоса во «ВКонтакте» или на гигабайты мобильного интернета. Кроме того, умникоины можно потратить на благотворительность. Накопив 100 баллов, школьник может помочь животным, природе или детям, оказавшимся в трудной ситуации. Только за этот учебный год силами пользователей «Умникоинов» было собрано более 100 тысяч рублей пожертвований.

Чтобы зарабатывать умникоины, школьники должны загрузить оценки на сервис. Это можно сделать с помощью электронного журнала или скана бумажного дневника. Все оценки проходят трехэтапную модерацию, которая обычно занимает около двух суток. Если в ходе проверки будет обнаружен подлог, недобросовестному пользователю вынесут предупреждение. За повторное нарушение грозит блокировка на один учебный год. Если же при проверке сканов дневников у модераторов возникают сомнения, они связываются напрямую с преподавателем ученика. Создатели приложения относятся к проверке подлинности очень строго. Они уверены, что такой подход придает оценкам еще большую ценность.

Сегодня сервисом «Умникоины» пользуются более 80 тысяч школьников, которые каждый месяц загружают в мини-приложение сотни тысяч оценок. Например, за март 2023 года пользователи конвертировали в умникоины более 353 тысяч отметок. Больше всего оценок загружают пользователи 12-14 лет из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани.

80 тысяч школьников пользуются приложением «Умникоины»

Те, кто хочет получить еще больше умникоинов, могут получать у наставников и учителей дополнительные задания, за которые даются дополнительные баллы. Кроме того, дети могут объединяться в кланы и получать за это определенные бонусы. Еще один способ получить больше очков — обменять на них грамоты и сертификаты о прохождении различных образовательных курсов.

Правда, использовать все возможности, которые дают накопленные баллы, можно только в течение того месяца, когда они были получены. В конце календарного месяца все умникоины сгорают, превращаясь в таланты — своеобразную валюту, которую можно тратить на внутренних аукционах или отправлять другим пользователям. В планах разработчиков — превратить таланты в настоящую криптовалюту, которая поможет школьникам познакомиться с базовыми блокчейн-технологиями.

Как Пронев придумал приложение?

Пронев рассказал, что родился в многодетной семье и с 14 лет был вынужден зарабатывать самостоятельно. Он прошел IT-курсы в МГТУ имени Баумана, а затем использовал полученные там навыки в работе учителем. В 2017 году он вместе с учениками начал разрабатывать чат-бот, обучая его на основе языковых моделей. Задача заключалась в том, чтобы бот общался языком одного из учащихся, а ребята угадывали, общается с ними бот или их одноклассник.

Учитель представил этот проект на конкурсе «Наука будущего», победил и отправился на стажировку в Великобританию, где ему предложили работу. «Но так как я учитель русского языка и литературы, а еще патриотично настроенный молодой человек — я вернулся в Россию и стал практиковать работу в классе в формате факультетов», — признался Пронев.

Он объяснил, что вместо оценок дети получали баллы, которые могли в конце месяца обменивать на реальные товары в его «магазине». Увидев, что такой метод работы дает хорошие результаты, учитель решил масштабировать свой опыт на всю Россию и запустил во «ВКонтакте» чат-бот, загрузив оценки в который, школьник мог получить баллы, а затем обменять их на нужные товары. Со временем, вспоминает Пронев, пользователей становилось все больше, поэтому модерировать чат-бот вручную стало практически невозможно

В 2020 году педагог вместе с учениками запустил первую версию приложения. Поначалу оно работало исправно, однако вскоре не выдержало нагрузки. Благодаря конкурсу для разработчиков приложений VK Fresh Code Пронев нашел специалиста, который стал частью команды «Умникоинов» и помог исправить ошибки. Сейчас команда проекта готовит уже четвертую версию приложения. В ней появятся цифровые аватары и предметы, которые можно будет на них надевать. Причем каждая вещь будет давать определенные бонусы при конвертации оценок в умникоины.

В общей сложности сегодня в команде приложения работают четыре человека. Им также помогают волонтеры-наставники — готовые работать на добровольных началах школьники и студенты, которым нравится приложение.

Какие проблемы образования решают «Умникоины»?

По словам Пронева, главная задача «Умникоинов» — повысить мотивацию и успеваемость учащихся российских школ, которые не всегда хотят учиться. Так, по данным РАНХиГС, 75 процентов российских школьников не заинтересованы в учебе.

При этом Пронев уверен, что мотивировать нужно даже тех, кто учится на одни пятерки. «Например, как мотивировать отличника? Он и так прекрасно понимает, что он отличник. Зачем ему еще одна пятерка? А наша система подразумевает, что ученик заинтересован в получении хоть какой-нибудь отметки на уроке», — отметил учитель и добавил, что, получая больше оценок, ребенок в итоге усваивает больше знаний.

Создатели «Умникоинов» постарались сделать так, чтобы интерес к приложению был и у тех, кто учится не так хорошо. В приложении также работают с двоечниками: например, отправляют их к отличникам-наставникам, которые помогают улучшить оценки, чтобы их в итоге могло хватить на желаемый подарок.

Другой проблемой, с которой столкнулся Пронев, оказались электронные журналы. Только 62 тысячи пользователей приложения подключены к электронным журналам, которые позволяют оперативно обменивать оценки на умникоины. Остальным тысячам школьников приходится отправлять свои оценки на модерацию.

«В России ситуация с электронными журналами не самая простая. Например, в Финляндии на всю страну всего один цифровой журнал, а у нас их гораздо больше: могу назвать 12 крупных журналов, которыми пользуются десятки тысяч школьников. При этом не у каждого из них открытое API, далеко не все они готовы сотрудничать и разрабатывать крутые продукты для своих юных пользователей», — подчеркнул учитель.

По словам Пронева, на самом деле проблема с электронными журналами куда серьезнее. Из-за того, что система может в любой момент закрыть доступ, ребенок не сможет ни отследить историю оценок, ни посмотреть на свой прогресс, ни увидеть комментарии и замечания от учителей. Кроме того, эти данные пропадают после выпуска из школы — у абитуриента остается на руках только аттестат с итоговыми оценками. Бумажный же дневник позволял и отследить изменения в оценках, и посмотреть на оставленные учителями записи, уточнил Пронев. Одной из главных задач «Умникоинов» учитель назвал именно сохранение этих данных.

В будущем Пронев хочет разработать специальную карту, с помощью которой можно будет узнать, какие оценки по каким предметам чаще всего получают в разных регионах России. По мнению учителя, такая карта поможет решить проблему образовательных курсов. Например, с ее помощью можно будет узнать, в каком регионе России школьники получают самые хорошие оценки по математике и направить именно туда предложения профильных математических курсов.

Еще одна образовательная проблема, которую Пронев постарался решить с помощью «Умникоинов», — это наибольшее количество оценок, которое ребенок может получить за урок. По словам учителя, даже если школьник захочет получить дополнительные отметки, педагог вряд ли сможет подготовить для каждого специальное задание. «В классе 30 человек, преподавателя попросту не хватит на всех. А если и хватит, то в чем будет его мотивация? В будущем мы планируем предоставлять бенефиты и для учителей, которые будут давать школьникам задания через наше мини-приложение», — рассказал Пронев.

По его словам, в будущем баллы в приложении смогут получать и учителя за опубликованные дополнительные задания. Пока же приложением пользуются около тысячи педагогов, из них активно — только около 100 человек.

За что приложение Пронева критикуют?

Как утверждает Пронев, «Умникоины» регулярно сталкиваются с критикой. Противники приложения считают, что награждать ребенка за оценки — это неправильная тактика, которая развращает его. Они уверены: привыкнув к подаркам, школьник начинает учиться не ради знаний или своего будущего, а только ради собственной выгоды. Некоторые из них также считают, что дети, которых мотивируют подарками, вообще перестают делать что-либо безвозмездно, без материального поощрения. В то же время имеет своих сторонников и противоположная предложенной Проневым система, то есть попытка мотивировать с помощью наказания: около 62 процентов россиян считают, что детей можно наказывать физически, в том числе за плохую успеваемость.

«Почему до сих пор бытует мнение, что наказывать можно, а мотивировать — нельзя? Работая с подобной критикой, мы объясняем, что “Умникоины” — это, в первую очередь, инструмент первоначальной финансовой грамотности, благодаря которому ребенок по сути получает навыки работы с аналогом банковского приложения, учится зарабатывать и рассчитывать финансы. Со школы он начинает понимать — чтобы получить желаемое, нужно трудиться», — отвечает на нападки Пронев. Кроме того, учитель не соглашается с главным тезисом критиков: по его мнению, вознаграждения за оценки влияют на будущее детей скорее положительно, чем отрицательно.

Команда «Умникоинов» провела исследование, где приняли участие более четырех тысяч студентов, которых в детстве поощряли за успехи в учебе деньгами или подарками. По итогам исследования выяснилось, что подавляющее большинство студентов — более 90 процентов — регулярно участвуют в благотворительных акциях, работают волонтерами и помогают нуждающимся

Педагог добавляет, что одна из задач приложения — помочь детям избавиться от страха и превратить серьезное дело в игру, то есть то, что нравится каждому ребенку. «В играх дети достигают неимоверных высот. Только посмотрите на количество часов, наигранных ими в Steam или VK Play, каких результатов они там добиваются. Если все игровые инструменты и механики игровой индустрии интегрировать в образование, через несколько дней мы бы с вами уже летели колонизировать Марс», — уверен учитель.

Отвечая критикам, которые утверждают, что дети с помощью приложения получают деньги за отметки, Пронев говорит, что усилие, которое ребенок прикладывает ради получения хорошей оценки, — само по себе ценность. Создатели приложения же просто придают этим усилиям дополнительную ценность, привлекая партнеров, солидарных с их позицией.

При этом награды, полученные пользователями «Умникоинов», навсегда остаются в профиле, наглядно демонстрируя успехи и достижения каждого школьника. Подарки становятся своеобразным аналогом грамоты или медали. Пронев считает, что это полезно и для брендов: другие пользователи видят, какие именно товары востребованы у талантливых учеников.