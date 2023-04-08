5 самых таинственных людей в русской истории

Русская история богата таинственными личностями. Их жизнь порождала слухи, народная молва дополняла образы уникальными чертами.

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После смерти их имена обрастали новыми мифами и легендами, исключая всякую надежду на возможность разгадки.

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Лжедмитрий I

Предпосылки появления в России Лжедмитрия I связаны с загадочной смертью при невыясненных обстоятельствах сына Ивана Грозного царевича Дмитрия. Самозванец, выдавший себя за чудом спасшегося от смерти наследника, выбрал удачное время: воспользовавшись смутой в стране, Лжедмитрий почти на год завладел московским престолом.

Наиболее популярная версия происхождения Лжедмитрия I, которая многими историками поддерживается и сейчас, была выдвинута правительством Бориса Годунова. В переписке с польским королем Сигизмундом Годунов отождествлял самозванца с беглым монахом Чудова монастыря Григорием Отрепьевым.

Впрочем, историк Николай Костомаров предполагал, что Лжедмитрий мог быть родом из Западной Руси, являясь сыном дворянина или боярина. Часть исследователей выдвигает версию о том, что смелость самозванца можно объяснить искренней верой в свое царское происхождение. Он оказался слепым орудием в руках бояр, которые, свергнув Годунова, погубили и его самого.

Яков Брюс

Один из сподвижников Петра I, выходец из знатного шотландского рода Яков Брюс был весьма незаурядной личностью. Государственный деятель, дипломат, военный, ученый и инженер – он оставил после себя яркий след. Но еще за ним закрепилась репутация чернокнижника, «колдуна с Сухаревской башни» и первого русского масона.

Созданию магического образа Якова Брюса во многом поспособствовала российская романтическая литература. Кандидат филологических наук Ирина Грачёва пишет, что «судя по некоторым данным, Яков Вилимович обладал скорее скептическим, чем мистическим складом ума».

Современники отмечали, что Брюс не верил ничему сверхъестественному. Когда царь Петр показывал шотландцу мощи святых угодников, тот «относил сие к климату, к свойству земли, в которой прежде погребены были, к бальзамированию телес и к воздержанной жизни».

В историю России Яков Брюс должен войти прежде всего как талантливый военный инженер, занимавшийся совершенствованием артиллерийских орудий и ученый, посодействовавший развитию российской науки.

Монах Авель

Каких-либо официальных документов о жизни монаха Авеля (в миру Василия Васильева) не сохранилось. Исключение составляет разве что Дело Министерства юстиции Российской Империи 1796 года, в котором монах обвинялся в распространении книги своих пророчеств.

Историками не ставится под сомнение личность Авеля, однако подлинность приписываемых ему пророчеств большинством из них не признается. В частности, православный толкователь Николай Каверин отмечает то, что многие из предсказаний Авеля постоянно пополнялись, а это указывает на формирование «ереси царебожия», главным грехом которой является уравнивание Николая II и Христа.

Пророчества Авеля в том виде, в котором они существуют сейчас с удивительной точностью предугадывают судьбы российских императоров от Павла I до Николая II. Кроме того, в пророчествах предсказывается конец монархии в России, гражданская и две мировые войны, появление летательных и подводных аппаратов, а также применение удушающих газов.

Александр I

Императорство Александра I можно назвать одним из самых загадочных в отечественной истории: он скандально взошел на российский престол и таинственным образом покинул его. Публично заявляя о своем нежелании царствовать, Александр I четверть века являлся самодержцем Российским.

В 1825 году, когда ухудшилось здоровье супруги Александра I, императорская чета выехала на юг. После посещения Крыма занемог и сам царь, что привело к его скоропостижной смерти. Так говорит официальная версия.

Но существуют и легенды, одна из которых гласит, что император не умер, а инсценировал смерть, чтобы удалиться от дел мирских. По наиболее распространенной версии он отправился в Сибирь, где под именем старца Федора Кузьмича и провел остаток своих дней.

Разумеется такая версия не имеет документальных подтверждений. В русской эмигрантской прессе появился рассказ о том, что после вскрытия пустого гроба Александра I в присутствии Александра II туда положили тело длиннобородого старца. Впрочем, загадку царя-победителя могла бы прояснить генетическая экспертиза, которую не исключают специалисты Российского центра судебной экспертизы.

Григорий Распутин

Личность Григория Распутина окутана таким количеством мифов и легенд, что нелегко разглядеть в нем реального исторического персонажа. В революционной и советской пропаганде образ «старца» был настолько демонизирован, что приобрел карикатурные черты.

Многие из обвинений, предъявляемых Распутину – в сектантстве, разврате, закулисном влиянии на политику – так и не были доведены до конца в силу того, что не получили должного подтверждения. К примеру, приписываемая близость Распутина к царской семье опровергалась многими придворными.