«Личники» Николая II: какие телохранители были у императора

Судьба вверила империю Николаю II в тревожное и смутное время – террор, революция, война.

Фото: Русская семерка Русская семерка

В таких условиях жизнь государя постоянно подвергалась опасности, поэтому и охрана императора была особой.

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Прежде всего – безопасность

Еще будучи наследником престола, Николай Александрович ощутил, чем чревата принадлежность к императорской семье. Во время путешествия по Японии на двадцатидвухлетнего цесаревича было совершено нападение одним из японских полицейских: только удача и вовремя подоспевший греческий принц Георг спасли Николая от смертоносного удара самурайского меча.

Несмотря на то, что во время царствования Николая II причин для его убийства было куда больше, инцидент в японском Оцу оказался первым и последним покушением на российского царя. Николай прекрасно помнил 1 марта 1881 года, когда стоял у постели истекающего кровью деда – императора Александра II. Уроки истории даром не прошли.

Первую охрану цесаревич получил в 1889 году, когда принял командование ротой Преображенского полка. Но после вступления на престол безопасность жизни Его Величества приобрела особое значение. Новоиспеченный император использовал хорошо зарекомендовавшие себя методы охраны, которые сложились при Александре III: упомянем предотвращенное покушение на отца Николая II в 1887 году все того же рокового 1 марта.

Методы охраны

Следует говорить не просто о телохранителях императора, чья функция в новых условиях политического террора была практически бесполезной, а о сложной системе безопасности, главной задачей которой являлось предупреждение покушения на царя.

Казачий конвой, пехотная рота, железнодорожный полк, Дворцовая полиция, Особый отряд охраны, а также большое количество агентов в штатском – это не полный перечень тех, кто днем и ночью обеспечивал спокойное существование императорской семьи.

В каждом из охранных подразделений сформировались свои традиции по обеспечению безопасности царя. Возьмем Дворцовую полицию. В пределах императорских резиденций ее посты располагались так, что выходящие из личных покоев члены царской семьи всегда попадали в поле зрения охраны, если же они затевали долгую прогулку, то охрана «передавала их из рук в руки».

Более того, парковые территории сторожили специально обученные собаки – немецкие овчарки и доберманы, а по периметру резиденций располагались дополнительные караульные посты. Любой, кто приезжал в царскую резиденцию или ее окрестности, в течение суток был обязан встретиться с сотрудником Регистрационного бюро, чтобы подтвердить свою личность. Мышь не проскочит!

Люди в императорскую охрану подбирались тщательно. Так, например, перед тем как взять казака в конвой, командиры объезжали кубанские и терские станицы, выискивая наиболее достойных. Брали по рекомендациям, учитывали не только внешние данные – крепкое телосложение, рост не ниже 2-х аршинов и 8-ми вершков (180 см), но и личные качества – сообразительность, преданность и умение ладить с людьми.Служба в царской охране считалась хоть и престижной, но в какой-то степени неблагодарной. К выходу в отставку бывший сотрудник обзаводился целым рядом профзаболеваний – ревматизмом, туберкулезом, хроническими простудами или расстройством нервов. А вот пенсию, как правило, не платили, заслужить ее можно были лишь героическим поступком, например, поимкой террориста.

Приближенный к Особе

Чтобы попасть в Дворцовую полицию врожденных качеств было недостаточно – требовалось пройти жандармскую подготовку. Отличную школу жандармерии за плечами имел незаурядный, талантливый, хотя и противоречивый специалист в области охраны и сыска А. И. Спиридович. Он считается едва ли не самой важной фигурой, обеспечивавшей безопасность Николая II.

Дворцовая полиция не всегда и не везде могла гарантировать безопасность царя, особенно в период после революции 1905 года. Для сопровождения императора в его поездках в 1906 году по распоряжению Дворцового коменданта Д. Ф. Трепова создается Особый отряд охраны, главой которого становится Спиридович.

В обязанности главы Особого отряда входила детальная проработка информации о предполагавшейся поездке государя. Спиридович заранее рассылал на маршрут своих людей, при этом тщательно их конспирируя – он знал о негативном отношение Николая II к явному появлению представителей царской охранки.

Спиридович также был в курсе дел оперативной работы эсеровских террористических группировок. Он действовал хладнокровно и расчетливо, чтобы не спугнуть крупную рыбу. Его наиболее известная удачная операция это раскрытие заговора с целью покушения на императора. Террористы намеревались осуществить дерзновенно смелый план – взорвать бомбу под кабинетом Николая II, но его итогом стала казнь главных зачинщиков заговора.

Император, в отличие императрицы, очень уважительно и с большим доверием относился к Спиридовичу. Об этом свидетельствует целая серия снимков, сделанных главой Особого отряда – он стал практически официальным фотографом царствующего семейства. В знак благодарности за верную службу Николай II присвоил Спиридовичу звание полковника.

«Личники»

На кадрах хроники 1912 года, запечатлевших выход императорской четы нельзя не заметить рослого казака, бережно несущего на руках цесаревича Алексея. Это вахмистр Алексей Пилипенко, состоявший на службе в Собственном Его Величества конвое, а также являвшийся ординарцем и «личником» (телохранителем) русского царя.

С началом Первой мировой войны преданный слуга Пилипенко вместе со взводом казаков сопровождал императора при посещении Ставки. Он оказался последним из царских охранников, кому было дозволено находиться возле Николая II: с декабря 1916 года он постоянно был с императором в Александровском дворце Царского Села, однако 1 апреля 1917 года им суждено было проститься навсегда.

Другим известным «личником» Николая II был не менее колоритный казак и меткий стрелок Тимофей Ящик, который два года – с 1914 по 1916 – послужил государю в качестве второго камер-казака, находясь при императоре в его фронтовых поездках. Тимофей хвастался, что его при обходе строя выбрал сам царь!

«Ничего не боюсь»...

После отречения от престола Николай II не лишился охраны, однако к нему была приставлена охрана совершенно другого толка – ее задача не столько охранять бывшего царя от покушений, сколько оградить его от разбушевавшейся и непредсказуемой толпы. Ну, а с приходом Советской власти главной задачей охраны было не допустить освобождение царя, способное привести к восстановлению монархии.