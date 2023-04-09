Queen планирует записать новые песни с Адамом Ламбертом

Популярная британская группа Queen заявила, что планирует выпустить новую музыку с американским певцом Адамом Ламбертом, сообщает NME.

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После того, как не стало фронтмена группы Фредди Меркьюри в 1991 году группа практически прекратила свою деятельность. В 2004 году Брайн Мэй и Роджер Тейлор смогли возродить группу, когда запустили коллаборационный проект «Queen+», исполняя композиции с приглашёнными вокалистами. Группа проводила масштабные гастроли в 2004 году с Полом Роджером. С Ламбертом же группа совершила мировой концертный тур в 2014 и 2015 годах.

Гитарист группы Брайан Мэй рассказал о том, что они тогда немного побаловались и поклонники много из этого просто не слышали. По словам музыканта, материал должен быть настолько особенным, чтобы группа почувствовала, что хочет представить его публике.

Мэй в прошлом году уже заявлял о возможности релиза новых песен с Ламбертом. Гитарист рассказал о том, что Адам, Роджер вместе с ним были в студии и пробовали разные идеи, но до этого они не чувствовали, что попадали в какую-то нужную точку. Об этом Мэй говорил в 2021 году.