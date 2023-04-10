Ушел из жизни бас-гитарист Дэвида Боуи и The Rolling Stones

В своем доме в Уоллнгер-Фолс, штат Нью-Йорк, умер Джон Риган, американский автор песен, продюсер и небезызвестный басист, радиоведущий. Артисту шел 72-й год. Некролог появился на BlabberMouth. Причина смерти не сообщается.

Фото: Российская газета Российская газета

Риган родился в 1951-м и главным образом известен как участник группы Frehley's Comet - проекта бывшего гитариста Kiss Эйса Фрейли, с которым Джон играл с 1984 по 1990 год.

Кроме того басист записывался и выступал с Питером Фрэмптоном (участник The Herd и Humble Pie) - с 1979 по 2011 год, с Джоном Уэйтом, The Rolling Stones, Стивеном Стиллсом (Buffalo Springfield и Crosby, Stills, Nash & Young), Дэйвом Эдмундсом, Робином Троуэром (Procol Harum), Scandal, Билли Айдолом, Дэвидом Боуи и Дэвидом Ли Ротом.