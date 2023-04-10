Более трети россиян мечтают о полете в космос

Более трети россиян хотели бы отправиться в космическое путешествие. Об этом мечтают 38% против 31% двумя годами ранее. Соответствующее исследование накануне Дня космонавтики провел сервис по поиску работы SuperJob, передает РИА «Новости».

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«Похоже, возвращается время «космических мечтателей»: в том, что хотели бы полететь в космос, признаются 38% россиян – на 7 процентных пунктов больше, чем в 2021 году», – отмечается в исследовании.

Чаще о полете в космос мечтают мужчины, чем женщины: 45% против 26%, а также представители молодого поколения – до 34 лет: 46% против 29%. О космическом путешествии чаще задумываются респонденты с высоким доходом. В сравнении с теми, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей, они хотят отправиться к звездам в полтора раза чаще: 45% против 31%.

Кроме того, исследование также зафиксировало увеличение числа россиян, считающих Россию ведущей космической державой. Если в 2013 году таковых было всего 8%, в 2021 году – 15%, то в этот раз их – уже 19%.