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Известный французский хореограф Пьер Лакотт умер от сепсиса

На 92-м году жизни умер известный французский хореограф Пьер Лакотт. Об этом сообщает РИА Новости.

Известный французский хореограф Пьер Лакотт умер от сепсиса
© Lenta.ru

«Наш Пьер покинул нас в 4 часа утра… Это очень печально, у него до сих пор было полно проектов, и он занимался написанием книги», — заявила супруга танцора Гилен Тесмар.

По данным издания, хореограф умер в клинике на юге Франции из-за сепсиса, источником которого стали инфицирование раны.

Пьер Лакотт родился 4 апреля 1932 года. Артист ставил спектакли для российской балерины Екатерины Максимовой, а также работал над постановками для театров Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

В 2000 году хореограф поставил спектакль «Дочь фараона» в Большом театре, а через 13 лет — обновленную редакцию балета «Марко Спада» на сцене того же культурного учреждения. В 2011-м Лакотт представил спектакль «Сильфида» в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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