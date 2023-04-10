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Супруга Карла III может отказаться от скипетра из слоновой кости на коронации

Жена короля Великобритании Карла III, королева-консорт Камилла Паркер-Боулз может отказаться от скипетра из слоновой кости на коронации. Причина кроется в критике экоактивистов.

Супруга Карла III может отказаться от скипетра из слоновой кости на коронации
© Слово и Дело

Торговля слоновой костью для выделки предметов роскоши была запрещена еще в далеком 1989 году. Данный закон был прописан в Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения.

В связи с этим Паркер-Боулз может отказаться от скипетра из слоновой кости на коронации Карла III, которая запланирована на 6 мая, пишет The Times.

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