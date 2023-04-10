Первые космонавты: кто полетел в космос раньше всех и как сложилась их судьба

Первый полет в космос стал невероятным прорывом для всей человеческой цивилизации, а первые космонавты – героями на все времена.

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«Рамблер» рассказывает о советских космонавтах, которые стали первопроходцами в космосе.

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Юрий Гагарин

Первый, главный, любимый во всем мире. Именно он 12 апреля 1961 года совершил легендарный полет вокруг земли, пробыв на орбите 108 минут. Советскому летчику было всего 27 лет, когда он стал мировой знаменитостью. В одном из интервью он признавался, что, конечно, хотел бы побывать в космосе еще не раз, но есть и другие люди, которые готовились и ждали, и им нужно уступить дорогу. Так и произошло. Трагедия, случившаяся 27 марта 1968 года, унесла жизнь первого космонавта в мире. Гагарин погиб, выполняя тренировочный полет вместе с инструктором Владимиром Серегиным.

Герман Титов

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Герман Титов стал первым космонавтом, который провел на орбите более суток. За это время корабль совершил 17 витков вокруг земли. Он был физически готов лучше Гагарина. Поэтому существует версия, что Титова специально берегли для выполнения этой задачи, а Гагарину доверили более легкую в физическом, но не психологическом смысле миссию. Полет Титова состоялся 6 августа 1961 года. Всю жизнь он проработал в космической отрасли, занимал высокие и ответственные должности. Герман Титов умер в 2000 году от сердечной недостаточности, ему было 65 лет.

Андриян Николаев

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Первый космонавт, который доказал, что на орбите вполне можно работать без скафандра. Свой полет он совершил 11 августа 1962 года на корабле «Восток-3». В 1970 году Андриян Николаев поставил еще один рекорд: вместе с другим космонавтом Виталием Севастьяновым он провел на орбите 17 суток – это самый длительный космический полет на тот момент, после которого космонавтам требовалась серьезная помощь, так как выйти из корабля самостоятельно они не могли. В 1963 году Андриян Николаев женился на Валентине Терешковой, которая стала первой женщиной в космосе, а в 1981 году они развелись. Во второй брак он вступать не стал. Умер в 2004 году на 75 году жизни.

Валерий Быковский

Юрий Гагарин предположил, что Валерий Быковский будет летать дольше всех. Так и получилось, на орбите он побывал трижды. В свой первый полет – с 14 по 19 июня 1963 года – он установил рекорд: на тот момент никто не находился на орбите в одиночестве так долго. Ему было дважды присвоено звание Героя Советского Союза. После завершения полетов, он продолжал работать в отрасли, а после сосредоточился на семье и воспитании внуков. Валерия Быковского не стало в 2019 году, он умер в возрасте 84 лет.

Валентина Терешкова

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Валентина Терешкова провела в космосе 2 суток 22 часа 51 минуту, ее полет состоялся в 1963 году. Она стала не только первой женщиной на орбите, но и до сих пор является первой женщиной, которая совершила одиночный полет. В отряде космонавтов она оставалась до 1997 года, а сейчас является депутатом Госдумы.

Владимир Комаров

Владимир Комаров стал одним из трех космонавтов, которые совершили полет на трехместном корабле «Восход». Для всего мира это стало новым прорывом Советского Союза. Это было 12 октября 1964 года. А 23 апреля 1967 года Комаров вновь отправился в космос, на этот раз на принципиально новом корабле «Союз-1». В полете возникло много сложностей, с которыми он смог справиться, но при посадке сломалась парашютная система, космонавт погиб. Ему было 40 лет.

Константин Феоктистов

В отличие от других космонавтов, Константин Феоктистов не был военным летчиком. Но в тот полет – 12 октября 1964 года – вместе с Владимиром Комаровым в состав экипажа было решено включить гражданского инженера. В начале 1980 годов мог отправиться в космос во второй раз, но здоровье не позволило это сделать. До 1990 года он был заместителем генерального конструктора НПО «Энергия», занимался разработкой космических аппаратов, позже преподавал в МГТУ имени Баумана, который и сам когда-то окончил. Не стало Константина Феоктистова в 2009 году, ему было 83 года.

Борис Егоров

Борис Егоров стал третьим членом знаменитого экипажа, который отправился в космос на трехместном корабле. Он, как и Феоктистов, не был военным летчиком, но занимался изучением космической медицины. После полета продолжил развивать эту важную для страны отрасль. Еще Егоров знаменит тем, что был женат на известных, популярных и очень красивых советских актрисах – Наталье Фатеевой и Наталье Кустинской. Брак со второй Натальей продлился 20 лет. Егоров скончался 12 сентября 1994 года в возрасте 56 лет из-за проблем с сердцем.

Павел Беляев

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Он готовился к плету в том же отряде, что и Гагарин, но в августе 1961 года подготовку пришлось остановить на целый год из-за перелома ноги. Тем не менее это не стало препятствием для Беляева, он восстановился, продолжил тренировки и подготовку, а в 1965 году отправился в космос вместе с Алексеем Леоновым в качестве командира экипажа. Беляеву было всего 44 года, когда он умер от перитонита в 1970 году.

Алексей Леонов

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