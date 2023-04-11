75 лет назад родился футболист и тренер Георгий Ярцев

75 лет назад родился Георгий Ярцев. Как футболист он раскрылся только в 30 лет, а как главный тренер стал чемпионом России с первой попытки! О достижениях знаменитого спартаковца рассказывает корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

Любите Жору Ярцева! Забьет он гол, забьет другой, Он обладатель бутсы золотой!

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Эту кричалку в конце 70-х придумали болельщики московского «Спартака». Быстрый, результативный нападающий переехал в Москву из Костромы и сходу заиграл за народную команду. В 1978-м Ярцев – лучший бомбардир первенства СССР, забил 19 мячей. На следующий год – чемпион страны.

«Он вспыхнул, как метеорит какой-то промчался по небу. И все его сразу признали. Он был любимцем публики, все его уважали и как замечательного футболиста, и как человека. Я больше не видел таких форвардов, как Жора», – сказал игрок ЦСКА 1962-1969 гг. Владимир Пономарев.

В 80-м Ярцев ушел от Константина Бескова, а вернулся в «Спартак» в середине 90-х. И как вернулся! В 96-м, замещая Олега Романцева, выиграл чемпионат России. Ту команду называли пионеротрядом. В ней играли вчерашние дублеры и не было ни одного легионера.

«Воля, упорство и талант молодых спартаковских игроков привели к этой победе. Вы видели: в нелегкой борьбе она досталась нам», – говорил тогда чемпион СССР по футболу, заслуженный тренер России Георгий Ярцев.

«96-й год, когда Ярцев стал главным тренером запомнился тем, что стало переворачиваться мировоззрение мое в футболе. Тот спартаковский дух победителя он стал прививать», – поделился шестикратный чемпион России по футболу Александр Филимонов.

Позже Ярцеву доверят сборную России. В 2004-м с национальной командой он пробился на чемпионат Европы. Болельщики тогда скандировали: «Жора, верим!». И в том же году от Ярцева фанаты отвернулись. В матче с португальцами тренер демонстративно покинул поле. Россияне тогда разгромно проиграли 1:7.

«За всем этим есть личность, человек открытый, человек доброй души, умеющий быть в гуще событий, умеющий компоновать людей с разными характерами, разными взглядами на жизнь, с разным отношением к процессу. Это его большая заслуга», –отметил заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев.