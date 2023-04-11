Сколько долгов осталось у Высоцкого после смерти

Популярный советский исполнитель Владимир Высоцкий отличался «простым» отношением к деньгам. В детстве он раздавал без сожаления игрушки, во взрослой жизни — деньги. Поэтому не удивительно, что Владимир Семёнович, несмотря на большие заработки, оставил после своей смерти много долгов.

Фото: Русская семерка Русская семерка

О расточительности барда слагали легенды. Так, периодически у него наступали «дни раздачи денежных знаков». Такое мероприятие обычно проходило в ресторане ВТО по всем хорошо известному сценарию. К столику Высоцкого выстраивалась длинная очередь из желающих получить халявную «пятёрку».

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Ещё одной «статьёй расходов» для музыканта была его возлюбленная Марина Влади. Близкий друг Владимира Семеновича Валерий Янклович вспоминал, что на свою вторую половинку Высоцкий спускал огромные суммы денег. Он приобретал для Влади шикарные меха, драгоценности и делал прочие дорогостоящие презенты.

Впрочем, себе исполнитель тоже редко в чём отказывал. Примечательно, что порой траты Высоцкого трудно было назвать рациональными. Например, в 1974 году он стал обладателем сразу двух иномарок. Чтобы представить, сколько ему пришлось выложить денег, достаточно знать — в то время пошлина всего на одну заграничную машину составляла 8 тысяч рублей.

Несмотря на приличные заработки, на такой образ жизни денег бы всё равно не хватило. Поэтому за годы Высоцкий сумел накопить приличные долги. Он был должен чуть ли не всем из своего окружения. Различия были только в суммах. Писатель и сценарист Артур Макаров утверждал, что бард в общей сложности задолжал около 38 тысяч рублей. Как именно образовались долги — загадка. Кто-то считает, что к такому положению привели необдуманные траты на Марину Влади, кто-то — что это результат пагубного пристрастия к алкоголю и наркотикам.