$79.50+0.1487.10+0.37

Умер 102-летний карикатурист Аль Джаффи

Карикатурист журнала Mad Аль Джаффи умер в возрасте 102 лет. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на внучку покойного.

Умер 102-летний карикатурист Аль Джаффи
© Газета.Ru

Как рассказала внучка, Джаффи скончался в одной из клиник Нью-Йорка от полиорганной недостаточности.

Карикатурист ушел на пенсию в возрасте 99 лет и попал в книгу рекордов Гиннесса за самую долгую карьеру в рисовании карикатур. Он вел несколько рубрик журнала Mad и изобрел технологию складывания, когда сложенный вдвое лист с иллюстрацией показывает другую картинку.

За полвека с апреля 1964 года по апрель 2013 года вышел только один выпуск Mad, не содержащий новых рисунков Джаффи.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий