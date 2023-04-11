Как принцесса Диана повторила судьбу своей родственницы

Все мы прекрасно знаем Принцессу Диану, чья судьба так трагично оборвалась в молодом возрасте.

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Но мало кто знает, что у леди Ди была предшественница, жившая несколько столетий назад, в честь которой ее и назвали.

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Ее судьба также сложилась крайне драматично.

Маленькая Диана

Полная тезка всеми знакомой нам Дианы родилась 31 июля 1710 года в семье третьего графа Сандерленда Чарльза Спенсера и его второй жены леди Анны Черчилль. Диану в семье ласково называли «Милая Ди», знакомо, правда?

Трагедии преследовали Диану с самого детства: в возрасте шести лет она потеряла мать, после чего ее отец женился на девушке, который было всего 15 лет. Могла ли девочка-подросток заменить Ди мать? Безусловно, нет. А всего через шесть лет ее отец, граф Сандерленд, скончался.

Заботу и воспитание девочки на себя взяла бабушка — Сара Черчилль, легендарная герцогиня Мальбор.

Почти принцесса Уэльская

Сара Черчилль долгое время была фавориткой королевы Анны.

Герцогиня обожала Диану и желала найти ей самую лучшую партию. Она считала свою внучку смышленной и очень милой, поэтому выдавать ее замуж за первого попавшегося молодого человека она не хотела. Герцогиня постаралась и на руку и сердце ее внучки претендовали мужчины с завидным достатком и происхождением.

Но Сара не спешила соглашаться на их предложения. Все изменило очередное несчастье: Диана заболела золотухой (наружный туберкулез). Бабушке пришлось приложить немало усилий и очень много финансов для того, чтобы спасти внучке жизнь и избавить от уродливых шрамов. Тянуть с помолвкой дальше было никак нельзя. И у герцогини созрел план.

Выбор бабушки пал на принца Уэльского Уэльского Фредерика, старшего сына Георга II и наследника британского трона. Фредерик был по уши в долгах, а в приданое Диане шла очень крупная сумма 100 тысяч фунтов стерлингов.

Принца это более чем устраивало. Казалось, что это отличный вариант и для жениха, и для невесты. Но отец Фредерика был против этого брака —он хотел подыскать сыну невесту среди иностранок. Фредерик и герцогиня задумали провести тайное венчание, но их планам не суждено было сбыться. Фредерика сумели переубедить в последний момент: его отец настаивал, что для него найдутся партии более удачные, чем Диана.

Так ей не суждено было стать принцессой Уэльской.

Несчастный брак

Вскоре Диана Спенсер вышла замуж за 21-летнего Джона Расселла. Уже через год после свадьбы они стали герцогом и герцогиней Бедфорд.

Казалось, все, наконец, шло хорошо. Но, к сожалению, судьба приберегла для Дианы еще больше трагедий.

Практически сразу после свадьбы девушка забеременела, но уже на поздних сроках она выпала из кареты. Из-за полученных травм начались преждевременные роды. Родился мальчик, которого назвали Джон. Но малыш прожил всего несколько дней и умер сразу после крещения.

Супруг Дианы с трудом пережил потерю: он был одержим идеей о наследнике. Практически сразу после трагедии Ди забеременела вновь. Но потеряла ребенка. Джон упрекал ее, что она не способна родить ему сына, в том, что она недостаточно заботилась о себе во время беременности.

Вскоре Диана почувствовала недомогание, которое приняла за третью беременность. Но со временем стало понятно, что что- то не так: она теряла вес, а не набирала его, самочувствие постоянно ухудшалось и после обследования стало ясно, что это не беременность. Диана была больна туберкулезом.

Осенью 1735 года, всего в 25 лет, Диана Спенсер умерла.

Другая Диана Спенсер