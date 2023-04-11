Как принцесса Диана повторила судьбу своей родственницы

Как леди Ди повторила судьбу родственницы, жившей на два века раньше
Все мы прекрасно знаем Принцессу Диану, чья судьба так трагично оборвалась в молодом возрасте.
Но мало кто знает, что у леди Ди была предшественница, жившая несколько столетий назад, в честь которой ее и назвали.
Ее судьба также сложилась крайне драматично.
Маленькая Диана
Полная тезка всеми знакомой нам Дианы родилась 31 июля 1710 года в семье третьего графа Сандерленда Чарльза Спенсера и его второй жены леди Анны Черчилль. Диану в семье ласково называли «Милая Ди», знакомо, правда?
Трагедии преследовали Диану с самого детства: в возрасте шести лет она потеряла мать, после чего ее отец женился на девушке, который было всего 15 лет. Могла ли девочка-подросток заменить Ди мать? Безусловно, нет. А всего через шесть лет ее отец, граф Сандерленд, скончался.
Заботу и воспитание девочки на себя взяла бабушка — Сара Черчилль, легендарная герцогиня Мальбор.
Почти принцесса Уэльская
Сара Черчилль долгое время была фавориткой королевы Анны.
Герцогиня обожала Диану и желала найти ей самую лучшую партию. Она считала свою внучку смышленной и очень милой, поэтому выдавать ее замуж за первого попавшегося молодого человека она не хотела. Герцогиня постаралась и на руку и сердце ее внучки претендовали мужчины с завидным достатком и происхождением.
Но Сара не спешила соглашаться на их предложения. Все изменило очередное несчастье: Диана заболела золотухой (наружный туберкулез). Бабушке пришлось приложить немало усилий и очень много финансов для того, чтобы спасти внучке жизнь и избавить от уродливых шрамов. Тянуть с помолвкой дальше было никак нельзя. И у герцогини созрел план.
Выбор бабушки пал на принца Уэльского Уэльского Фредерика, старшего сына Георга II и наследника британского трона. Фредерик был по уши в долгах, а в приданое Диане шла очень крупная сумма 100 тысяч фунтов стерлингов.
Принца это более чем устраивало. Казалось, что это отличный вариант и для жениха, и для невесты. Но отец Фредерика был против этого брака —он хотел подыскать сыну невесту среди иностранок. Фредерик и герцогиня задумали провести тайное венчание, но их планам не суждено было сбыться. Фредерика сумели переубедить в последний момент: его отец настаивал, что для него найдутся партии более удачные, чем Диана.
Так ей не суждено было стать принцессой Уэльской.
Несчастный брак
Вскоре Диана Спенсер вышла замуж за 21-летнего Джона Расселла. Уже через год после свадьбы они стали герцогом и герцогиней Бедфорд.
Казалось, все, наконец, шло хорошо. Но, к сожалению, судьба приберегла для Дианы еще больше трагедий.
Практически сразу после свадьбы девушка забеременела, но уже на поздних сроках она выпала из кареты. Из-за полученных травм начались преждевременные роды. Родился мальчик, которого назвали Джон. Но малыш прожил всего несколько дней и умер сразу после крещения.
Супруг Дианы с трудом пережил потерю: он был одержим идеей о наследнике. Практически сразу после трагедии Ди забеременела вновь. Но потеряла ребенка. Джон упрекал ее, что она не способна родить ему сына, в том, что она недостаточно заботилась о себе во время беременности.
Вскоре Диана почувствовала недомогание, которое приняла за третью беременность. Но со временем стало понятно, что что- то не так: она теряла вес, а не набирала его, самочувствие постоянно ухудшалось и после обследования стало ясно, что это не беременность. Диана была больна туберкулезом.
Осенью 1735 года, всего в 25 лет, Диана Спенсер умерла.
Другая Диана Спенсер
И вот спустя 226 лет у Джона Спенсера и Фрэнсис Шанд Кайдд родилась девочка, которую родители решили назвать Дианой. Возможно, они не знали о тяжелой судьбе очень дальней родственницы или решили не задумываться над этим. Но, к сожалению, на долю леди Ди тоже выпало множество трагедий и тягостей судьбы. Как и ее предшественница, Диана умерла в самом расцвете сил и так же не нашла счастья в браке.