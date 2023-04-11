Елизавета II отказалась выполнять предсмертное желание Эдуарда VIII

Медсестра Эдуарда VIII рассказала, что покойная королева Великобритании Елизавета II отказала герцогу в предсмертном желании. Он хотел, чтобы его возлюбленную Уоллис Симпсон титуловали как Ее Королевское Высочество. Медсестра бывшего короля Великобритании Джули Александр рассказала об отказе королевы в документальном фильме «Настоящая корона: внутри Дома Виндзоров». Она отметила, что случай произошел за десять дней до его смерти.
«Это, знаете ли, разбило ему сердце, я думаю. Это то, чего он хотел, этот титул для нее. Не иметь такого титула для своей жены было для него пощечиной», — сказала она.
Также медсестра рассказала, что Эдуард VIII был очень болен. Но ему было важно сидеть в кресле и скрывать медицинские трубки под одеждой. Дядя покойной королевы скончался в 1972 году.