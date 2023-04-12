Какой была жизнь первого космонавта Земли

Жизнь Юрия Гагарина навсегда изменилась после полета. На плечи скромного военного летчика-истребителя легла гигантская, невиданная прежде слава и всемирная известность первого землянина, побывавшего в космосе.

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Почему именно он, а не Герман Титов стал космонавтом номер один? С какими сложностями и искушениями пришлось столкнуться Гагарину? Из-за чего он едва не погиб вскоре после своего триумфального возвращения на Землю? Отчего ему запретили повторный полет в космос? Что привело к авиакатастрофе, в которой оборвалась жизнь первого космонавта? «Лента.ру» вспоминает ход событий.

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«Завтра лететь, а я до сих пор не верю, что полечу, и сам удивляюсь своему спокойствию. Я все время считал мои и Германа [Титова] шансы на полет равными, и только после того, как объявили нам свое решение, я поверил в выпавшее на мою долю счастье совершить первый полет в космос», — говорил Юрий Гагарин за день до полета в космос.

На следующий день диктор Юрий Левитан торжественно зачитал по радио сообщение ТАСС о полете в космос первого землянина: «В Советском Союзе выведен на орбиту Земли первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик, майор Гагарин Юрий Алексеевич».

Никита Хрущев решил организовать торжественную встречу космонавта номер один в Москве, где Леонид Брежнев вручил ему Золотую Звезду Героя Советского Союза и орден Ленина. Еще во время полета первый секретарь ЦК КПСС потребовал от министра обороны Родиона Малиновского присвоить старшему лейтенанту Гагарину внеочередное звание майора. Его малую родину Гжатск, где он жил и учился с 1945 года, начали срочно облагораживать, в том числе провели там городскую канализацию.

Всему этому предшествовала огромная работа и риск оказаться вторыми в космической гонке.

«Воля к победе, выносливость, целеустремленность»

Специальная воинская часть № 26266, позже ставшая Центром подготовки космонавтов, была сформирована 11 января 1960 года. Ею командовал полковник медицинской службы Евгений Карпов. Юрий Гагарин попал в число первых 20 претендентов на космический полет, а уже к началу 1961 года вошел в шестерку лучших кандидатов вместе с Германом Титовым, Григорием Нелюбовым, Андрияном Николаевым, Павлом Поповичем и Валерием Быковским.

Психологи отмечали у Гагарина следующие черты характера: «В спортивных играх занимает место инициатора, вожака, капитана команды. Как правило, здесь играют роль его воля к победе, выносливость, целеустремленность, ощущение коллектива. Любимое слово — "работать". На собраниях вносит дельные предложения. Постоянно уверен в себе, в своих силах. Тренировки переносит легко, работает результативно. Развит весьма гармонично».

25 января 1961 года шестерка была зачислена на должности космонавтов. При этом выявились два основных претендента на первый полет — Гагарин и Титов.

Космонавтам было на кого равняться — Каманин, который руководил их отбором и подготовкой, в 1934 году стоял во главе авиаотряда легендарной семерки первых Героев Советского Союза, участвовавших в спасении челюскинцев. За тот подвиг ему была вручена медаль «Золотая звезда» под номером два. Он был боевым генералом, командовал бомбардировщиками и штурмовиками в Советско-финской войне 1939-1940 годов и Великой Отечественной, а его сын Аркадий стал самым молодым пилотом Второй мировой, начав летать в 14 лет.

Не гонясь за наградами и чинами (в звании генерал-лейтенанта пробыл с 1945 по 1967 год), жесткий и принципиальный Каманин не боялся отстаивать свою точку зрения перед начальством и вместе с тем, говоря словами Лермонтова, был «отец солдатам».

В отличие от засекреченного Главного конструктора ОКБ-1, разработчика космических кораблей Сергея Королева, Каманин стал для широкой публики одним из главных официальных лиц советской космонавтики.

Его слово в том, кто полетит первым, было решающим.

А с этим следовало торопиться — Москва получила информацию, что американцы запустят человека в космос в конце апреля или начале мая 1961 года.

К тому моменту индивидуальные скафандры были готовы для троих: Гагарина, Титова и Нелюбова. Кого выбрать? Спортивного и обаятельного Юрия или более серьезного, увлекающегося поэзией Титова?

5 апреля 1961 года Каманин записал в своем дневнике: «И тот, и другой — отличные кандидаты, но в последние дни я все больше слышу высказываний в пользу Титова, и у меня самого возрастает вера в него. Титов все упражнения и тренировки выполняет более четко, отточенно и никогда не говорит лишних слов. А вот Гагарин высказывал сомнение в необходимости автоматического раскрытия запасного парашюта, во время облета района посадки, наблюдая оголенную обледенелую землю, он со вздохом сказал: «Да, здесь можно крепко приложиться».

Не прошла мимо внимания генерала и беседа с космонавтами, в ходе которой в ответ на предложение пройти катапультирование с самолета Гагарин отнесся к идее весьма неохотно.

Каманин сделал вывод: Итак, кто же — Гагарин или Титов? Трудно решать, кого посылать на верную смерть, и столь же трудно решить, кого из двух-трех достойных сделать мировой известностью и навеки сохранить его имя в истории человечества

8 апреля Государственная комиссия по запуску космического корабля «Восток» единодушно поддержала предложение Каманина основным кандидатом на полет считать Гагарина, а Титова — запасным.

9 апреля Каманин неофициально объявил им итоги заседания: «Хотя для них это решение, зафиксированное еще в январе выпускной экзаменационной комиссией, не составляло секрета, тем не менее была заметна радость Гагарина и небольшая досада Титова».

Жена Гагарина Валентина вспоминала разговор с мужем: «Не знаю, как это получилось, но я спросила о том, о чем, наверное, не должна была спрашивать: "Кто?" — "Может быть, я, а может быть, и кто-нибудь другой…" — "Когда?" Он на секунду задержался с ответом. Всего на одну секунду: "Четырнадцатого". Уже потом я поняла, что он назвал это число только для того, чтобы я не волновалась и не ждала в канун действительной даты».

«Я простой советский человек»

Полет стал триумфом не только Гагарина и тех, кто его готовил, но и всего СССР, опередившего США в космической гонке, — первый американский астронавт Алан Шепард отправился в космос лишь 5 мая 1961 года, совершив 15-минутный суборбитальный полет.

Гагарин отмечал: «Мне, уже испытавшему, что такое полет в космос, были интересны подробности подготовки ракеты "Редстоун" к запуску, ее старта, полета Алана Шепарда и приводнение капсулы с ним в Атлантическом океане вблизи от авианосца с вертолетами на борту. Алан Шепард сделал все, что ему позволила сделать американская наука и техника. Это смелый человек. Я дружески жму его мужественную руку и желаю дальнейших успехов ему и его семье».

Интерес к Гагарину был огромен. На своей первой послеполетной пресс-конференции 15 апреля в московском доме ученых космонавту пришлось рассказать о себе и своих корнях.

Он подчеркнул: Нашлись несерьезные люди в Соединенных Штатах Америки, дальние родственники князей Гагариных, которые считают, что я какой-то их потомственный родственник. Но могу их разочаровать. Я простой советский человек. Родился я 9 марта 34-го года в семье колхозника. Место рождения — Смоленская область, Гжатский район, село Клушино. В своей родословной никаких князей из знатного рода не знаю и никогда не слышал

Его хотели видеть во многих странах, где миллионы людей с восторгом восприняли весть о том, что человечество успешно шагнуло в космос. Гагарин по праву принадлежал всем жителям Земли — без различий в вероисповедании, идеологии, образе жизни.

Сам он не заблуждался по поводу своей роли в истории. В письме главкому ВВС РККА в годы войны главному маршалу авиации Александру Новикову Гагарин писал: «Я знаю, как трудно было нашим летчикам в период Великой Отечественной войны. Их заслуги и трудности, которые они перенесли, во много раз больше моих. Я просто оказался в фокусе событий, которые подготовили народ, партия и наука. Космические полеты под силу выполнять только летчикам, если другие хотят летать в космос, то прежде они должны научиться летать на самолетах. Авиация — начальная ступень космических полетов».

Коленка британской королевы

Для руководства Советского Союза заграничные вояжи Гагарина стали возможностью продемонстрировать социализм с человеческим лицом, благо личного обаяния у космонавта было не занимать.

Первой зарубежной страной стала Чехословакия, где он побывал с 28 по 29 апреля, а первым из капиталистических государств стала Финляндия. Особенно бурный прием Гагарина ждал в традиционно чопорной Великобритании, куда он прибыл 11 июля 1961-го по приглашению главы профсоюза местных литейщиков Дэйва Ламберта.

Улыбающегося советского космонавта, который ехал из аэропорта Хитроу в Лондон в открытом лимузине, горячо приветствовали тысячи людей, выстроившихся по обе стороны шоссе, которые махали руками и скандировали «Гагарин!»

Особенное впечатление бравый майор произвел на представительниц прекрасного пола туманного Альбиона.

Одна из них, 23-летняя медсестра Оливия Брайден, буквально набросилась на Гагарина и, обвив руки вокруг его шеи, звонко поцеловала в щеку. Подоспевшим репортерам она заявила: «О, до чего же это было прекрасно, невероятно! Я без ума от него. Я запомню это на всю жизнь!»

В чем-то это походило на битломанию, которая через несколько лет охватит западный мир.

Искушению повидать звездного визитера поддалась даже британская королева, которая пригласила его в Букингемский дворец на завтрак. Этот визит быстро оброс легендами. Согласно одной из них, Гагарин, которого посадили рядом с Елизаветой II, тихонько потрогал ее за коленку, чтобы удостовериться, что все это ему не снится. Монарх деликатно сделала вид, что ничего не заметила.

По другой, не знающий тонкостей светского этикета космонавт начал есть салат ложкой, с улыбкой предложив: «Давайте есть по-русски!» Королева поддержала его, взяв ложку, и обратилась к гостям: «Господа, давайте есть по-гагарински».

Затем последовал визит в Польшу и турне по Южной и Северной Америкам, в ходе которого советская делегация с Гагариным и Каманиным побывала в Исландии, Канаде, Бразилии, на Кубе, Антильских островах. Космонавт № 1 осматривал местные достопримечательности, участвовал в различных фестивалях дружбы, встречался с политиками и общественностью, принимал награды от глав государств.

И отвечал, отвечал, отвечал на самые разные вопросы, в том числе и от журналистов («Что вы почувствовали, когда вас поцеловала Джина Лолобриджида? — «Я почувствовал, что меня поцеловала одна из самых красивых женщин»).

Десятки встреч в день, торжественные мероприятия, застолья, перелеты и переезды, экзальтация дам. Молва приписывала Гагарину романы с самыми разными деятельницами искусств, в том числе и советскими, например, с актрисой Светланой Светличной или певицей Эдитой Пьехой.

При этом надо было быть бодрым, свежим, обаятельным — на тебя смотрит весь мир, тебе многие подражают. Новая ипостась была для Гагарина в чем-то даже сложнее, чем полет в космос, — он не готовился стать публичным общественно-политическим деятелем.

Выручали стрессоустойчивые черты характера, которые подметили еще психологи ЦПК: Развит весьма гармонично. Чистосердечен. Чист душой и телом. Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктуальности. Интеллектуальное развитие у Юры высокое. Прекрасная память. Выделяется среди товарищей широким объемом активного внимания, сообразительностью, быстрой реакцией. Усидчив. Не стесняется отстаивать точку зрения, которую считает правильной.

Гагарину были рады везде, даже в Бразилии, с которой у СССР не было дипломатических отношений с 1947 года. Именно его приезд в июле 1961-го послужил началом для возобновления политических контактов между двумя странами.

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