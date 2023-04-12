Космическая женская команда, которой стоит гордиться

12 апреля традиционно отмечается День космонавтики. Именно в этот день Юрий Гагарин впервые полетел в космос, сказав свое знаменитое «Поехали!». С тех пор освоение бескрайних просторов вселенной продолжается, и в составах космических экипажей оказались и четыре представительницы прекрасного пола, которые не побоялись дотронуться до звезд.

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Так уж повелось, что женщинам всегда приходилось биться за равноправие с мужчинами. Начинали с образования, затем добились права на голос в политике, а потом и в космос полетели. Правда, после возвращения первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой на Землю сильно перенервничавший за время ее полета легендарный конструктор Сергей Королев воскликнул: «Больше ни одной бабы в космосе!».

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Однако и после россиянки летали в космос, вот только не часто. После Терешковой всего пять российских женщин сумели побывать на орбите. Все они прекрасны, и каждая достойна звания героя, но добиться этого признания и права им было ой как непросто.

Обратимся к статистике, ведь именно она больно кусается фактами. Так, на 3 марта 2023 года в космос летали 130 российских и советских космонавтов, из которых 5 женщин. Кто же они, наши героини?

Светлана Савицкая

Советский космонавт, летчик-испытатель, педагог. Вторая в мире женщина-космонавт после Валентины Терешковой. Первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос. Единственная женщина, которой было дважды присуждено звание Героя Советского Союза. Летчик-космонавт СССР. Заслуженный мастер спорта СССР. Кандидат технических наук.

Возможности полететь в космос Светлана ждала много лет. Ее включили в состав космического экипажа в 1982 году, спустя 19 лет после полета Терешковой. Но отправилась Савицкая не одна, а в компании двух мужчин-космонавтов.

Полет Светланы прошел отлично, и через два года она вновь вышла на орбиту, став первой женщиной, побывавшей в космосе дважды, да еще и прославившись как первая в мире женщина, вышедшая в открытый космос. Все задачи Савицкая всегда выполняла четко, без эмоций, чем покорила мужчин-коллег. В 1986 году Светлана родила сына и больше в космос не летала.

С 1996 по 2019 год в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы II, III, IV, V, VI и VII созывов, выступила соавтором 43 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Сейчас Савицкой 72 года, и все свое время она посвящает семье.

Елена Кондакова

В 1995 году удостоена звания Герой России, kетчик-космонавт Российской Федерации. Стала первой женщиной-космонавтом постсоветской России. Она же первая женщина, которая летала на двух разных типах космических кораблей — «Союзе» (1994-1995) и Спейс Шаттле (1997). Елена много лет ждала своего звездного часа, который запомнился всему миру. Кондакова дольше всех женщин пробыла в космосе.

Елену зачислили в отряд космонавтов в 1989 году, но в полет она отправилась лишь в 1994 году, когда ей было 37 лет. Зато пробыла Кондакова в космосе 179 суток, что стало мировым рекордом. В 1997 году Елена снова полетела к звездам, но уже вместе с американскими астронавтами.

Больше полетов космонавт не совершала, так как ее муж, тоже покоритель космоса, отговорил ее от риска, ведь у них подрастала дочь. 27 марта 2012 года Елена Владимировна была назначена торговым представителем РФ в Швейцарии.

Елена Серова

Российский космонавт, испытатель отряда центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. В 2016 году удостоена звания Герой России, летчик-космонавт РФ. В 2014 году стала первой россиянкой на МКС и первой в мире женщиной, умудрявшейся мыть голову в невесомости.

Так же, как и ее тезка, Елена попала в отряд космонавтов в 2006 году, но выпустили ее на орбиту лишь в 2014. В космосе Серова провела полгода, и все это время не расставалась с мягкой игрушкой, подаренной ей дочерью перед полетом.

Именно Елена на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи в составе группы космонавтов Советского Союза и России во главе с Сергеем Крикалевым подняла флаг Российской Федерации. Ее первый полет состоялся в том же году, спустя 17 лет после последнего полета россиянки в космос. Продолжительность его составила 167 суток.

Спустя два года Елена была освобождена от должности инструктора-космонавта-испытателя 2-го класса и уволена из ЦПК в связи с избранием депутатом Государственной Думы РФ. С 2016 по 2019 год выступила соавтором 13 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Анна Кикина

Анна Кикина стала пятой женщиной-космонавтом из России. Анна на данный момент единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса». Долгое время она участвовала только в наземном российско-американском эксперименте по моделированию дальних полетов в космос SIRIUS, а 5 октября 2022 года отправилась на МКС в составе экипажа Crew Dragon. В космонавтику Кикина пришла после работы на радио.

Анна — мастер спорта по полиатлону и рафтингу. Она была членом команды по гребному слалому, а сейчас любит бегать на лыжах. До 2012 года работала радиоведущей и программным директором радиостанции в ООО «Радио-Сибирь Алтай». Эту работу девушка оставила ради того, чтобы принять участие в первом открытом конкурсе в отряд космонавтов России. Это было спонтанным решением, признавалась Кикина. А наборе Анна узнала от коллеги, которая занималась сбором новостей.

«Сначала мы пошутили, что скоро полетим. Но потом я посетила сайт центра подготовки космонавтов и узнала, что это правда. В тот момент я уже поймала себя на мысли, что хочу быть космонавтом», — поделилась воспоминаниями Анна.

12 марта 2023 года экипаж Crew Dragon, в составе которого была Анна Кикина, совершил успешную посадку в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида.