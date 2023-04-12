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30 минут назад

Актер Павел Деревянко признался, что имел условный срок

Мария Каткова

Павел Деревянко, актер, признался, что имел условную судимость. Об этом он рассказал в шоу Басты (Василия Вакуленко) "Вопрос ребром" на YouTube.

В студии зрители задавали вопросы актеру, один из гостей спросил о судимости Деревянко в 90-е. Звезда смутился, но подтвердил, что это правда. Он пояснил, что у него был условный срок.

"За что? За сутенерство. Но об этом никто не знает вообще! Ты откуда знаешь?" — ответил актер.

После этого звезда признался в том, что пользовался интимными услугами за деньги. Сам он признался в том, что считает это развлечение сомнительным.

Актеры, которые сидели в тюрьме

Ранее сообщалось, что Деревянко высказался об отношениях с экс-возлюбленной.

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