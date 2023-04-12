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48 минут назад

Почему Сталин так ненавидел супругу Ежова

Русская семерка

Спустя несколько месяцев после ареста, нарком Николай Ежов был расстрелян. Незадолго до этого события ушла из жизни его жена. До сих пор неизвестно, являлась ли ее смерть результатом нападения или женщина решила свести счеты с жизнью собственноручно.

Почему Сталин так ненавидел супругу Ежова
Фото: Русская семеркаРусская семерка

До знакомства с Ежовым, Евгения Хаютина (девичья фамилия Фейгенберг) уже дважды побывала замужем, и на момент первой встречи с Николаем находилась в браке. Женщина предпочла оставить фамилию своего первого супруга, который был простым слесарем. В то время Евгения была машинисткой в редакции одесского журнала. Пользовавшаяся повышенным вниманием мужчин, Хаютина приглянулась Алексею Гладуну, занимавшему пост директора московского издательства. Спустя время, привлекательная машинистка подала на развод и переехала к новому избраннику. Когда Гладун пошел на повышение, Евгения уехала с ним за границу, работала в Лондоне и Берлине. Эдуард Макаревич, проливший свет на интимные тайны Советского Союза, в своей одноименной книге рассказал о бурном романе Хаютиной с писателем Исааком Бабелем. Впоследствии Бабеля расстреляли, но Евгения об этом знать уже не могла.

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Знакомство с Николаем Ежовым произошло в 1929 году в сочинском санатории. По мнению автора книги «Сталин и его подручные» Дональда Рейфилда, Евгения пророчила Ежову большое будущее, поэтому не колеблясь распрощалась с Гладуном и стала жить вместе с новым возлюбленным.

Хаютина не ошиблась: Николай получил должность наркома внутренних дел. Евгения из простой машинистки стала редактором журнала «СССР на стройке». Женщина стала увлекаться литературой и проводить встречи с известными поэтами и писателями. Подобные мероприятия часто посещал и Исаак Бабель – любовник Евгении.

Сталин был недоволен поведением Хаютиной. Хотя, по мнению Юлиана Семенова, генсек возненавидел Евгению после того, как она отвергла его ухаживания. В книге «Сталин и НКВД» Леонида Наумова можно прочитать о том, что вождь настоятельно рекомендовал Николаю задуматься о разводе.

Убийство или суицид

Тем не менее, Ежов не спешил распрощаться со своей привлекательной женой. На тот момент у пары была дочь, которую они забрали из детского дома. Однако, репрессии шли с огромным размахом, и под них стали попадать люди из окружения Ежова и Хаютиной. Вскоре Евгения была вынуждена лечь в санаторий чтобы избавиться от излишнего нервного напряжения.

Хаютина скончалась в 1938 году в санатории в Барвихе. Незадолго до ее смерти были арестованы Зинаида Кориман и Зинаида Гликина – близкие подруги женщины. Одни считают, что все перечисленные события легли тяжким грузом на плечи Евгении и она решилась на суицид. Однако по мнению историка Бориса Соколова, Хаютина была убита людьми Лаврентия Берии. Именно он получил должность, которую занимал Ежов до своего ареста.

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