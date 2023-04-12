Что отличало Анну Герман от всех эстрадных певиц 70-х

В субботу на телеканале «МИР» стартует показ сериала «Анна Герман. Тайна белого ангела», который посвящен судьбе выдающейся певицы XX века, покорившей сердца миллионов жителей СССР.

Фото: Мир24 Мир24

В детстве Анна Герман пережила арест отца, скитания семьи по Средней Азии, смерть брата, войну и побег в Польшу. Но самые страшные испытания ждали ее, когда молодая певица уже была на пике славы. В 1967 году Анна Герман попала в страшную автокатастрофу, разделившую ее жизнь на «до» и «после».

Видео дня

Смотрите фильм «Анна Герман. Тайна белого ангела» в субботу, 15 апреля в 14:50 на телеканале «МИР».

Какой была Анна Герман на сцене и в жизни? Что отличало ее от всех эстрадных певиц той эпохи? И чего ей стоило возвращение на сцену после страшной аварии? Смотрите в кино и читайте в нашем материале.

Трагедия родителей и скитания по стране

Дочь «врага народа» – этот факт из биографии Анна Герман пыталась скрыть всю свою жизнь. Она родилась в узбекском городе Ургенч в 1936 году и уже через год лишилась отца, который был схвачен и расстрелян.

Родители Анны Герман происходили из переселенцев, давным-давно перебравшихся в российскую империю. Отец – Евгений (Ойген) Герман был сыном немецкого католического пастора, которого после революции арестовали. Отец Анны был очень красив: высокий, с серо-голубыми глазами и темными кудрявыми волосами. Он отлично говорил на немецком, голландском и русском. Очень много читал, знал наизусть бесчисленное количество стихов, пел, играл на гитаре и скрипке. Он перебрался в Узбекистан, спасаясь от репрессий. Там он встретил свою будущую жену Ирму Мартенс, которая работала учительницей немецкого языка.

Мать Анны Герман выросла в Одессе и происходила из семьи голландских меннонитов – радикальной религиозной группы. После революции многие семьи меннонитов попали под репрессии и были вынуждены бежать. Вот и Ирма Мартенс вместе с матерью и братом переехала в Узбекистан.

Семейное счастье родителей Анны Герман было недолгим. Они ждали рождения сына, а дочке не было и двух лет, когда Евгений Герман был обвинен в шпионаже и осужден на 10 лет без права переписки. В то время это чаще всего означало расстрел. Ирма Мартенс, едва оправившись от родов, была вынуждена взять детей и поскорее уехать. Около двух лет семья скиталась по Средней Азии и Сибири, переезжала с места на место. А потом их постигло новое несчастье: от скарлатины умер маленький брат Анны, малыш Фридрих. Горю матери не было предела. Но Ирма Мартинс была сильной женщиной. Еще через два года она вышла замуж за польского еврея Германа Гернера. Это помогло ей после войны перебраться в Польшу. Правда, сам Герман Гернер, воевавший в составе польской пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко, осенью 1943 года погиб. Но семьи воинов польской дивизии имели право на репатриацию в Польшу. И в 1946 году Ирма Мартенс воспользовалась этим правом. Со своей матерью и 10-летней Анной она поселилась в польском городе Вроцлаве.

Как «пани геолог» стала звездой советской эстрады?

В Польше Анна стала ходить в церковный хор, а потом вышла на сцену студенческого клуба. Сперва она и не помышляла о карьере певицы. В то время девушка училась на геологическом факультете Вроцлавского университета, а пение было просто хобби. Все изменилось после фестиваля самодеятельности в Польше. Молодая певица с ангельским голосом в один миг стала звездой.

Но одно дело конкурс, а другое – работа на эстраде. Тем не менее «пани геолог» решилась круто изменить свою судьбу. Для того, чтобы выходить на сцену, ей пришлось сдать квалификационный экзамен на право работать артистом. Она очень понравилась художественному руководству Вроцлавской эстрады, и ее включили в новую программу. Первое время она работала, разъезжая с небольшой труппой эстрадных артистов по гастролям. Где ей только ни приходилось бывать. Она вспоминала, что пела в сельских клубах, школах, домах культуры, а один раз – даже во внутреннем пространстве мельницы. Скоро голос молодой певицы зазвучал на польском радио и телевидении.

Анна Герман с детства говорила на нескольких языках. А пела – на польском, русском, итальянском и английском. Но самую большую популярность она завоевала у жителей Советского Союза. Это произошло после того, как в 1964 году Анна победила на IV Международном фестивале в Сопоте. Теплый и ласковый тембр Анны Герман пленил миллионы человек в нашей стране. «Другого такого голоса на мировой эстраде нет, – говорил композитор Владимир Шаинский. – Она пела без малейшего нажима и напряжения, будто это само так льется, причем с неба».

«Неохватная глубина и мудрость»: в чем уникальность Анны Герман?

Чем же так отличалась Анна Герман от всех эстрадных певиц того времени? Что в ее образе так брало за душу и приковывало внимание? Выросшая в семье со строгими религиозными устоями, она не эпатировала публику и не взрывала зал бурей эмоций, как юная Алла Пугачева. Не была насмешливо-холодной и по-западному стильной, как Анне Вески. Не пела гимны эпохе, как София Ротару. И, конечно, была значительно ярче и мощнее, чем Валентина Толкунова и Людмила Сенчина.

В своей сценической манере она тянулась к русскому романсу и глубокой традиции церковного пения. Она обращалась к зрителю с самым сокровенным, вроде «Выхожу один я на дорогу» или «Гори, гори, моя звезда». Анна пела – раскинув руки, запрокинув голову – будто посылала свой голос прямо в небо. Открытость, искренность и молитвенная чистота ее образа определили отношение к ней зрителей и слушателей всего Советского Союза.

В то время, как отечественная эстрада остро переживала культурную революцию ВИА и слом эпох, а западная делала ставку на сексуальность звезд сцены, Анна Герман интуитивно следовала патриархальному укладу. Она с тоской обращала взгляд в прошлое и с надеждой – в будущее. Это оказались те самые слагаемые, в которых так нуждалась многомиллионная отечественная аудитория, потерявшая целое поколение в войнах и репрессиях.

Лишь биографы певицы знают, что и знаменитый романс «Гори, гори, моя звезда» Анна Герман посвятила памяти своего расстрелянного отца, истории своих родителей, которые так недолго были счастливы. Зрители думали, что она поет со сцены о себе, о своей любви, а Анна на самом деле думала об отце. На земле, которая была его родиной, там, где он был оклеветан и безвинно пролил свою кровь, она пела свой самый потрясающий по силе гимн любви.

Песни Анны Герман были проникновенными, берущими за самое сердце. В ее исполнении была неохватная глубина, мудрость, мощный внутренний посыл – все то, что буквально околдовывало ее слушателей.

Врачи не верили в успех: кто выходил певицу после комы?

Фильм «Анна Герман. Тайна белого ангела» рассказывает об одном из самых трагических моментов жизни певицы. В 1967 году во время ее поездки в Италию, где она работала по контракту со звукозаписывающей компанией, случилось настоящее несчастье. Водитель, который вез Анну Герман, уснул за рулем и автомобиль врезался в бетонное ограждение. В результате сам он почти не пострадал, а вот певица вылетела через лобовое стекло и получила травму позвоночника, тяжелое сотрясение мозга, 49 переломов и ушибы внутренних органов.

Врачи не верили, что она сможет выжить. Целую неделю Анна Герман пробыла в коме. Все это время и еще много месяцев потом у ее постели дежурил муж певицы Збигнев Тухольский. Человек, далекий от творчества, он буквально боготворил свою жену и очень много сделал для того, чтобы она решилась стать певицей.

В то время не принято было освещать личную жизнь звезд эстрады, и о его тихом подвиге у постели больной жены зрительская аудитория СССР так ничего и не узнала. Когда Анна Герман пришла в себя, врачи сомневались, что она когда-нибудь сможет встать на ноги. Ей пророчили инвалидность и частичную потерю памяти и речи. Но муж нежно ухаживал за ней целый год – все то время, пока ее переломы срастались и она заново училась управлять своим телом. Он ставил записи ее песен, кормил ее с ложки и стал самым внимательным и терпеливым учителем и реабилитологом. Радовался малейшим ее успехам и все время подбадривал ее.

За то время, пока певица заново училась ходить, она написала автобиографическую книгу «Вернись в Сорренто», которая помогла ей по кусочкам восстановить память.

Никто не верил, что Анна Герман вернется на эстраду. Когда в 1970 году она впервые после аварии вышла на сцену концертного зала в Варшаве, то все зрители встали и неистово аплодировали ей целых 20 минут.

Рождение сына, полные залы и страшное испытание

Одной из первых песен, записанных певицей после аварии, стала «Надежда» Александры Пахмутовой. С этого момента начался поистине триумфальный период в жизни певицы. В СССР все хотели работать с ней, компания «Мелодия» готова была записывать ее голос на любых условиях. Песни для певицы писали самые успешные советские композиторы: Ян Френкель, Оскар Фельцман, Владимир Шаинский, Арно Бабаджанян, Вячеслав Добрынин и другие. Своеобразными «визитными карточками» ее творчества стали песни «Надежда», «Когда цвели сады» и «Эхо любви».

А еще через несколько лет в ее жизни случилось почти невероятное. Несмотря на то, что здоровье ее было подорвано в результате аварии и она была уже на пороге сорокалетия, певица забеременела и родила совершенно здорового и очень активного мальчика, Збышека-младшего.

В 1976 году Анна Герман писала своей подруге: «У нас сын – большой, крепкий и страшный обжора. Ел бы и ел весь божий день! Теперь самая большая проблема у меня – не тональность, не микрофоны, не ноты, не платье. Только его аппетит! Мне до сих пор не верится, что это действительно мой сын, наш мальчик – сегодня, завтра, навсегда!»

В тот момент она еще не знала, что жить ей осталось всего шесть лет. На пике популярности, когда ей рукоплескали полные залы, а гастрольные поездки были расписаны на годы вперед, Анна Герман стала вдруг очень плохо себя чувствовать. Она не сдавалась и не отменяла выступления, выкладываясь по полной. В мае 1979 года во время гастролей она дала 14 концертов за неделю. После этого она потеряла сознание прямо в холле гостиницы и попала в больницу.

Еще через год, после многочисленных исследований, врачи диагностировали у нее рак. Но Анна Герман не сдавалась. Ей казалось, что если она смогла победить злую судьбу один раз, значит сможет встать на ноги снова. Она перенесла несколько курсов лечения и серию операций. Однако болезнь развивалась вопреки стараниям врачей, и 26 августа 1982 года – ровно через 15 лет после катастрофы в Италии – Анны Герман не стало. Последней записью певицы стали псалмы Давида, которые она самостоятельно записала на магнитофон.