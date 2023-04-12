В День космонавтики главным героем дня становится, и по праву, Юрий Алексеевич Гагарин: человек, первым взглянувший на нашу планету со стороны. Специально для журнала «Слово и Дело» графолог Татьяна Кузнецова проанализировала почерк первого космонавта Земли и рассказала, «каким он парнем был».

Выбор первого космонавта был крайне ответственным делом. Кандидат должен был обладать абсолютным здоровьем, быть дисциплинированным и психологически устойчивым. К тому же существовали ограничения по физическим параметрам: росту и весу. И, разумеется, учитывался политический аспект.

Ответственные за отбор кандидатов лица руководствовались результатами самых разных тестов. Но как рассказала журналу «Слово и Дело» графолог Татьяна Кузнецова, даже по почерку Гагарина понятно, насколько выдающимся человеком был первый космонавт Земли.

«Юрий Гагарин... Смотрю на его почерк и радуюсь. В профессиональном плане — это «красивый» почерк. Организация свободная, не перегружена. Человек любит порядок, он умеет планировать, последователен, надежен, исполнителен. Уголки на нижних зонах (в сочетании с плавными линиями), быстрое, но не стремительное движение — это подтверждает его самодисциплину».

Эксперт подчеркивает гибкость почерка Гагарина, которая свидетельствует о психологической гибкости и способности переключаться с задачи на задачу, быстро подстраиваться по изменяющиеся обстоятельства. Такие качества крайне важны для космонавта. Особенно для такого, который первым делает шаг в неизвестность.

Также в строчках, написанных рукой Гагарина, графолог разглядела то, что обыкновенно отмечают люди, глядя на отурытую, дружелюбную улыбку первого космонавта.

«Буквы индивидуальные, он умен, умеет принимать решения самостоятельно, в случае необходимости. При этом есть акцент на форму: он приятный в общении, уровень эмпатии хороший. В его почерке много гармонии, а значит и в его личности. Такой почерк транслирует сильного человека: и духовно, и физически. Именно поэтому он и был первым в космосе», — заключила Татьяна Кузнецова.