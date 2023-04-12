101-летняя танцовщица раскрыла секреты долголетия

Хореограф из Великобритании Динки Флауэрс, которая в мае готовится отметить 102-й день рождения, раскрыла секреты долгой и счастливой жизни. Слова долгожительницы приводит Daily Mail.

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Бывшая профессиональная танцовщица, выступавшая перед членами британской королевской семьи, рассказала, что до сих пор не может оставить танцы и продолжает заниматься хореографией с учениками. Помимо танцев, она назвала секретами своего долголетия активность и солнечные ванны.