140 лет со дня рождения композитора Александрова

У гимна нашей страны непростая судьба. Созданный в разгар смертельной войны, он в последующие поколения под гнетом политики официально исполнялся с разными словами.

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Было время — даже без слов. Лишь музыка гимна остается неизменной. Она хорошо узнаваема не только в России, но и далеко за ее пределами — это непреходящая заслуга Александра Александрова.

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В день 140-летия со дня его рождения расскажем о выдающемся отечественном композиторе.

От церковного хора до консерватории

Будущий создатель главной мелодии родился 13 апреля 1883 года в селе Плахино, недалеко от Рязани. Его отцом был отставной унтер-офицер Василий Александрович Коптелов, но у крестьян той эпохи зачастую не имелось устоявшихся фамилий, а документы были редкостью. Так что новорожденного записали как "Александрова" — по отчеству отца. Имя же дали в честь деда. Так во всех смыслах появился на свет Александр Васильевич Александров.

Крестьянское происхождение в ту пору не предполагало легкой судьбы и блестящей карьеры. Но будущему автору гимна от рождения повезло с музыкой. Его мать, Настасья Никитична Александрова (урожденная Горбатова), была первой на селе исполнительницей народных песен. Так что крестьянские русские мелодии с младенчества окружали ее сына.

Когда он подрос и пошел в начальную земскую школу, то стал учеником Семена Шагова — не только дьякона местного сельского храма Иоанна Богослова, но и исполнителя народных былин. У него маленький Саша учился играть на гармони и балалайке.

Музыкальные способности мальчика, необычайно хорошо поющего в церковном хоре, заметили окружающие. Один из родственников семьи жил в Петербурге, он и помог юному дарованию перебраться в столицу Российской империи. Так крестьянский сын с Рязанщины оказался среди певчих Казанского собора.

В столице талантливый подросток не потерялся. Как один из лучших певчих Казанского собора, сдав непростые экзамены, он сумел поступить в Придворную певческую капеллу. Там Александров не только получил классическое музыкальное образование, но и не раз выступал перед царской семьей.

На рубеже нового века, в 1900 году, он поступает в Петербургскую консерваторию — учится у Александра Глазунова и Анатолия Лядова, прославленных композиторов и дирижеров той эпохи. Но крестьянское происхождение дает о себе знать — у юноши нет средств продолжать образование, родители бедны и помочь не могут. В 20 лет Александров покидает главную консерваторию страны. И начинает жизнь простого учителя музыки — сначала в Бологом, потом в Твери трудится регентом (руководитель) церковных хоров и преподавателем пения в местных школах и гимназиях.

Однако в текучке быта Александр не забывает творчество — именно в те годы он создает свою первую симфонию "Смерть и жизнь". Не оставляет и мысли завершить высшее музыкальное образование — в 1909 году поступает в Московскую консерваторию. Ее он закончит с большой серебряной медалью дважды — в 1913 году по классу композиции и в 1916 году — по классу пения.

Александров был талантлив, притом его музыкальный талант имел особенности и корни — органическое соединение народных музыкальных традиций, канонов церковного пения и классической музыки. Это хорошо отражено в воспоминаниях одного из одноклассников-односельчан: "Еще в школе Александр удивлял всех своим талантом схватывать на лету мелодии церковных и народных песен… Помню, что он очень любил тогда народные инструменты — гармонь и балалайку. Позднее летом Александр приезжал в родное село на каникулы и привозил с собой скрипку…"

От литургии к военному маршу

Накануне 1917 года Александров уже был сформировавшимся композитором, опытным хормейстером и дирижером, автором симфоний и двух опер. Революцию он, крестьянский сын, встретил сочувственно. Но политикой никогда не увлекался — жил одной только музыкой.

С падением монархии в России было восстановлено патриаршество, и в 1918 году патриарх Тихон пригласил Александрова в Москву на должность регента при храме Христа Спасителя. В столице уже Советской России композитор руководил не только хором при храме, но и преподавал в музыкальных училищах, сотрудничал с городскими театрами.

Творчество Александра Александрова той эпохи поистине уникально — одновременно он создавал песнопения для церковной литургии и музыку революционных песен. В 1926 году им создан концерт религиозной музыки "Помилуй мя, Боже", а вскоре — композиции "Первая Конная" и "Красный флот в песнях".

В 1928 году Александров становится одним из организаторов военно-капельмейстерского класса, будущего военного факультета Московской консерватории. Тогда же, по предложению наркома (министра) обороны Ворошилова, композитор создает ансамбль при Центральном доме Красной Армии. В ансамбль красноармейской песни Александров пригласил не только талантливых военнослужащих, но и церковных певчих.

В дальнейшем вся жизнь и деятельность Александра Васильевича Александрова будет связана именно с этим музыкальным коллективом, существующим до сих пор и по праву носящим его имя. Объединивший несколько сотен певцов, танцоров и музыкантов военный ансамбль песни и пляски на момент создания был беспрецедентным, первым в мире творческим коллективом такого рода.

Детище Александрова имело успех не только внутри страны, но и за ее пределами — ансамбль завоевал Гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Французские газеты писали: "С чем сравнить такой хор?.. Как не быть захваченным гибкостью и тонкостью нюансов, чистотой звука и в то же время сыгранностью, которая превращает певцов в единый инструмент, и притом какой. Этот ансамбль уже покорил Париж... Страна, имеющая таких артистов, может гордиться".

Творческий успех ансамбля Александрова имел уже вполне политическое значение, ведь на той выставке искусство и достижения Советского Союза открыто состязались с эстетикой и техникой новоявленного гитлеровского рейха.

Великую Отечественную войну композитор Александров встретил уже не просто заслуженным деятелем искусства, но и армейским человеком. Как руководитель главного военного ансамбля страны, он еще в 1930-е годы получил звание комбрига.

И с первых дней страшной войны весь свой талант Александр Васильевич отдал на борьбу с врагом. Знаменитая песня "Вставай, страна огромная" появилась уже 25 июня 1941 года. Накануне в газетах были напечатаны стихи Василия Лебедева-Кумача "Священная война". По воспоминаниям очевидцев, стихи произвели столь сильное впечатление на Александрова, что композитор сразу бросился создавать к ним музыку — ноты он записывал мелом на доске, и музыканты его ансамбля тут же разучивали аккорды.

Премьера песни состоялась вечером следующего дня на Белорусском вокзале, откуда непрерывным потоком шли на фронт боевые эшелоны. Тогда же на фронт отправилась и большая часть музыкантов ансамбля.

"Это гимн могучей страны…"

Одной этой песней Александров обессмертил свое имя как творца и музыканта. И все же ему предстоял еще один необычный и неожиданный успех. В 1943 году высшие власти страны объявили творческий конкурс — требовалось создать новый государственный гимн.

В конкурсе только композиторов участвовало свыше 170, было представлено несколько сотен вариантов музыки и десятки стихов.

Любопытно, что официальный руководитель конкурса, маршал Ворошилов, изначально склонялся не к музыке Александрова, а к мелодии столь же знаменитых и талантливых композиторов Шостаковича и Хачатуряна. Конкурс был непростым, притом сам Александров оказался среди претендентов на гимн не совсем по своей воле. Как известно, авторами стихов, ставших в итоге главной песней страны, были поэты Сергей Михалков и Габриэль Эль-Регистан. Михалков о начале работы над текстом гимна рассказывал так: "Мы вспомнили часто звучавший по радио "Гимн партии большевиков" со словами В.И. Лебедева-Кумача на музыку А.В. Александрова. Решили взять за основу стихотворного размера первый куплет этой песни…"

Впрочем, выбор Михалкова и Эль-Регистана отнюдь не предопределял победителей в музыкальной сфере. Поэты свой вариант гимна первым отправили все же не Александрову, а Шостаковичу. В финале конкурса именно этим двум композиторам пришлось состязаться за главную мелодию государства.

В декабре 1943 года, после прослушиваний всех вариантов музыки гимна, Сталин стал склоняться к мелодии Александрова. Маршал Ворошилов тогда возразил, что эту мелодию может хорошо исполнить лишь ансамбль самого Александрова. Ворошилова поддержал Михаил Храпченко, председатель Комитета по делам искусств (то есть министр культуры той эпохи), заметив, что "простому человеку петь гимн будет очень трудно". И тут, как позднее вспоминал сам Храпченко, Сталин не стал возражать — ко всеобщему удивлению, он просто напел мелодию Александрова.

По воспоминаниям Михалкова, вождь СССР по завершении конкурса обратился к Шостаковичу: "Ваша музыка звучит очень мелодично, но что поделать, гимн Александрова более подходит по своему торжественному звучанию. Это — гимн могучей страны, в нем отражена мощь государства и вера в победу".

Так с 1 января 1944 года наша идущая к победе Родина обрела свою главную мелодию. Но отметим, что у Александрова, при всей важности гимна, в те дни были и другие, не менее значимые задачи. За годы войны его ансамбль дал более 1,5 тыс. концертов на фронте, поддерживая дух советских бойцов.

Сам же композитор ненадолго пережил и свой триумф, и общую победу. Летом первого послевоенного года, во время гастролей ансамбля по расположенным в центре Европы воинским частям, Александр Александров заехал в Берлин, где провел один день. Тот день и стал в его жизни последним — в ночь на 8 июля 1946 года Александр Васильевич ушел во сне. Остановилось сердце.